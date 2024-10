Amnesia Milano, ottobre 2024: i suoi guest

Trasformare i sogni in realtà, combinando visione astratta e realtà concrete: questo il significato in numerologia del numero 22, ventidue come gli anni di attività che l’Amnesia Milano festeggia ad ottobre.

Ottobre 2024 di Amnesia Milano inizia sabato 5 con i MEDUZA, Sempre più al centro di attenzioni mondiali, grazie alla sempre più riconosciuta trasversalità ed internazionalità della loro musica. Insieme ai MEDUZA, in console ci sarà Blacksun. Sabato 12 con Ale De Tuglie, Max Dean e Jo, venerdì 18 torna la one-night Vision al Fabrique con gli ARTBAT e gli Zamna Soundsystem, sabato 19 si torna all’Amnesia con Adam Beyer e Richey V e i festeggiamenti per il 22esimo compleanno del club; sabato 26 in console Kevin de Vries e Valerie Fox, giovedì 31 Halloween Night con Leon (extended set) e Blacksun.

sabato 5 ottobre 2024: MEDUZA e Blacksun. Giusto per limitarci ai loro highlights più recenti, i MEDUZA hanno firmato insieme ai OneRepublic e a Leony “Fire”, la canzone ufficiale degli ultimi Europei di calcio, sono resident tutti i venerdì nella Club Room dell’Hï Ibiza e con gli oltre 22 miliardi di stream globali si collocano tra i primissimi artisti italiani più ascoltati al mondo. La loro ascesa planetaria è iniziata nel 2019 con il brano “Piece Of Your Heart”: da allora una hit dopo l’altra, accompagnata dai set nei festival musicali più importanti al mondo. Con i MEDUZA la programmazione del club milanese procede all’insegna del meglio del djing mondiale, dopo un settembre ricchissimo di top deejay sia all’Amnesia sia nei suoi eventi all’Ex Macello, al Fabrique e all’Ippodromo SNAI di San Siro: Bedouin, Franky Rizardo, Black Coffee, ANOTR, The Martinez Brothers, Tale of Us, Victoria e Jamie Jones e tanti altri ancora.

sabato 12 ottobre: Ale de Tuglie, Max Dean, Jo. Ale De Tuglie è un dj e producer barese già capace da anni di meritarsi un proprio spazio nelle line-up dei club e dei festival più importanti al mondo, merito di un approccio alla musica che non cerca le luci della ribalta, ma punta a creare la giusta intensità sul dancefloor, scatenando l’eufuria dei presenti come è solito fare di solito da anni durante le serate Music On di Marco Carola.

venerdì 18 ottobre: Vision presenta ARTBAT e Zamna Soundsystem. Pochissimi dj e producer al mondo sanno muoversi come il duo ucraino ARTBAT tra house e techno con la stessa eleganza e con la stessa efficacia. La loro discografia è caratterizzata da collaborazioni con artisti del calibro di Another Life, Armin van Buuren e John Martin e da remix per Meduza, The Chemical Brothers e Kölsch; da anni sono tra gli artisti più richiesti ed apprezzati nella scena elettronica, così come le tracce ed i party della loro etichetta discografica UPPERGROUND si svolgono in tutto il mondo. Lo scorso maggio – uno su tutti – nientemeno che al Santiago Bernabeu, lo stadio del Real Madrid.

sabato 19 ottobre: l’Amnesia Milano celebra il suo compleanno con Adam Beyer e Richey V. Sin dagli anni novanta il dj e producer svedese Adam Beyer (nella foto d’apertura) occupa una posizione di primissimo livello nell’universo techno: è il primo artista ad avere suonato più di cento volte nel festival Awakenings e con Drumcode ha dato vita ad un’etichetta discografica e ad un radioshow di rilevanza mondiale. Tra le sue ultime produzioni, spicca “Lift Me Up”, realizzata insieme a Vintage Culture.

Un compleanno ed un anniversario per un club che da oltre 20 anni vanta una continuità ed una coerenza senza eguali e che durante la recente Fashion Week si è appena confermato un autentico punto di riferimento internazionale per gli eventi elettronici in grado di coinvolgere il meglio del djing mondiale ed un pubblico cosmopolita, sempre alla ricerca di nuovi orizzonti sonori e consapevoli che il meglio debba ancora venire.

