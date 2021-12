All’Amnesia Milano l’unica data italiana dei MEDUZA

Autentiche superstar planetarie, sabato 18 dicembre 2021 i MEDUZA sono ospiti speciali, specialissimi all’Amnesia Milano, dove tornano per la loro unica data italiana del 2021, dopo il loro acclamatissimo set del 1 febbraio 2020: una data – l’unica italiana – che fa parte del loro tour mondiale, che nelle scorse settimane li ha visti protagonisti nei migliori club e nei migliori festival internazionali. I MEDUZA arrivano all’Amnesia dopo aver suonato ad esempio all’Echostage di Washington, all’Electric Daisy Carnival di Las Vegas e al Wynwood Fear Factory di Miami.

I MEDUZA stanno riportando la musica house ai massimi livelli nelle radio e nelle dancefloor di tutto il mondo: in poco più di due anni sono diventati il più grande gruppo italiano per quanto riguarda lo streaming globale sia su Spotify sia su Apple Music. Risultati notevoli, rafforzati dal loro catalogo di remix realizzati per Ed Sheeran, Faithless, MK e R+. Da pochi giorni è on line il video del loro ultimo singolo “Tell it to my heart” (featuring Hozier), che lancia un messaggio quanto mai attuale ed universale in merito alla libertà d’espressione: un brano che sta contribuendo agli 800 milioni di streaming raggiunti dai MEDUZA in questo 2021.

Ingresso Amnesia Milano sabato 18 dicembre 2021: prevendite 25€+d.d.p. (disponibilità limitate con ingresso privilegiato, disponibili da martedì 7 dicembre dalle 14.00); intero in cassa 30€

Amnesia Milano

via Gatto angolo Viale Forlanini

infoline 348/7241015

www.amnesiamilano.com