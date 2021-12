Les Plages Électroniques 2022: i primi nomi

Da venerdì 5 a domenica 7 agosto 2022 Cannes, località regina della Costa Azzurra, ospiterà la prossima edizione di Les Plages Électroniques. Un ritorno caratterizzato da un nuovo format che assembla il meglio della musica elettronica, rap e pop sia francese che del resto del mondo e che è destinato a radunare un pubblico di 60mila unità. David Guetta, Martin Garrix, Paul Kalkbrenner, Folamour, Kungs, Bon Entendeur, Vladimir Cauchemar, Monolink, Oboy, Lala & CE sono soltanto alcuni dei principali nomi che si esibiranno negli splendidi stage ubicati sulla spiaggia di Cannes. Ulteriori nomi saranno rivelati nelle prossime settimane, così come il programma sarà arricchito da talk e panel.

Molto più che un semplice beach party, Les Plages Électroniques è diventato uno dei festival estivi più rinomati in Europa, pronto a tornare con un’edizione più che speciale nel 2022, dopo due anni di stop causato dall’emergenza sanitaria. Pubblico proveniente da tutta Europa potrà ballare e divertirsi in spiaggia, sul rooftop e sulla terrazza del Palais des Festivals, così come non mancheranno uno stage ubicato in mare, boat e after party.

“Per noi è molto importante che la nuova edizione di Les Plages Électroniques sia di grande impatto – spiega Matthieu Corosine, CEO di Allover, la società organizzatrice del festival – Dal 2006 siamo cresciuti di anno in anno, sempre attenti a soddisfare le esigenze del pubblico e allo stesso modo a stupirlo, trattandolo sempre nel migliore dei modi”.

Per questo motivo la line up di Les Plages Électroniques si prospetta come la migliore di sempre, in grado di soddisfare le aspettative musicali di chiunque, grazie alla presenza di David Guetta, Folamour, autentica leggenda della disco house, Damso, Lala, Bon Entendeur e Vladimir Cauchemar.

“Questi due anni di sosta forzata ci hanno portato a lavorare ad un nuovo format del festival per portarlo in una nuova dimensione – afferma Allegra Trichard, Direttrice di Electronic Beaches, società che partecipa all’organizzazione di Plages Electroniques – siamo partiti dagli streaming, in particolare con un set di Folamour su un yacht al largo delle Isole di Lerino, ci siamo dedicati a campagne per pulire le spiagge tra Nizza e Cannes e la scorsa estate abbiamo dato vita a Villa Plages, un nuovo concept per quanto riguarda i concerti, ai quali partecipare con i piedi nell’erba dei giardini di Villa Rothschild a Cannes. Nel frattempo abbiamo continuato la nostra attività per quanto concerne la produzione di festival internazionali quali Electronic Dunes in Tunisia, MOGA in Marocco e in Portogallo, sempre mossi dalla ferma volontà di sensibilizzare il nostro pubblico per quanto riguarda tematiche quali sostenibilità ambientale (zero plastica monouso, per esempio), inclusione e svolgimento di ogni festival in piena sicurezza”.

Tutte le informazioni sul sito ufficiale



Les Plages Électroniques

Cannes, Francia

Da venerdì 5 a domenica 7 agosto 2022

3 DAY PASS (senza afterparty): 100€ + ddp

3 DAY PASS (con afterparty): 125€ + ddp

DAY TICKET (senza afterparty): 50 € + ddp

DAY TICKET (con afterparty): 65 € + ddp