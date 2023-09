BEONIX 2023: conto alla rovescia

Conto alla rovescia per l’edizione 2023 di BEONIX, in programma a Limassol (Cipro) da venerdì 22 a domenica 24 settembre. Black Coffee, Maceo Plex, Paul Kalkbrenner e Stephan Bodzin saranno gli headliner del festival; Brina Knauss, Fiona Kraft, Innellea, JAMIIE, Jan Blomqvist, Joplyn, Kadosh, Luna Semara e Oliver Huntemann gli altri nomi annunciati, ai quali si sono appena uniti Andata, Antony K, Argy K, Baroque, Carbon, Dalton, Kosta Kritikos, Lewis Fautzi e SUZé. L’intera line up è disponibile a questo link. Tre i palchi previsti a Beonix: il main stage con tutti gli headliner ed uno schermo di 44 metri, l’Angar dedicato ad elettronica più tirata e l’Organic terra d’elezione per una techno più melodica. Previsti come sempre zone di ristoro ed una zona trucco, quest’ultima per prepararsi al meglio al festival, da godersi appieno dal tramonto all’alba.

Il sudafricano Black Coffee è un’autentica gloria nazionale. I suoi meriti artistici lo hanno portato ad essere il primo dj resident nella storia dell’Hï Ibiza, il club numero uno al mondo nella Top 100 Clubs della rivista DJ Mag. Tra le sue collaborazioni doc spiccano quelle con Drake e Alicia Keys, così come Beyoncé e P. Diddy sono suoi acclarati fan. Tutto questo lo ha portato ad essere un riferimento mondiale non soltanto della musica elettronica: nel 2022 si infatti è aggiudicato i Grammy Awards nella categoria “Dance Electronic Album”. Black Coffee non si dimentica mai da dove arriva e quanta fatica abbia fatto e continui a fare durante il suo percorso: ecco perché ha dato vita alla The Black Coffee Foundation, per aiutare i sui connazionali meno fortunati.

Da tempo immemorabile Paul Kalkbrenner è tra i più decisivi nella storia della musica elettronica, grazie ai suoi dodici al-bum, al suo film di culto “Berlin Calling” e relativa colonna sonora, al suo live davanti alla Por-ta di Brandeburgo per il 25esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino (oltre 500mila spettatori) e a tantissimo altro ancora. È appena uscito il suo nuovo singolo “Schwer”, accom-pagnato da un video in 4D che conferma una volta di più la genialità di questo artista. L’ennesima prova di un vero fuoriclasse.

Biglietti per Beonix ancora disponiibili a questo link.

foto di Felix Hohagen