Tale Of Us e ARTBAT nuovi headliner BEONIX

BEONIX Music Festival è davvero entusiasta di annunciare i nuovi headliner in cartellone nell’edizione di quest’anno, in calendario da venerdì 20 a domenica 22 settembre 2024 nell’iconica sede di ETKO in quel di Limassol, nell’isola di Cipro. BEONIX Music Festival proporrà una line up caratterizzata da nomi affermati affiancati da talenti emergenti.

Gli ipnotici TALE OF US e ARTBAT si uniscono al già annunciato FATBOY SLIM, autentica superstar mondiale, per una serie di performance che si prospettano indimenticabili ed in grado di andare davvero in profondità. Insieme a loro, altri nomi del calibro di Ameli Paul (live), ANNĒ, Brina Knauss, Lehar, Peter Pahn, Ae:ther, DJ Jordan, Highjacks, Kadosh e Klangphonics (live): tutti in grado di fare la differenza sui palchi di BEONIX.

Nomi che si aggiungono ad una line up già di per sé stellare grazie alla presenza di Claptone, Estella Boersma, GHEIST (live), Teenage Mutants e Undercatt: sussistono tutti i presupposti per radunare appassionati di musica elettronica provenienti da tutto il mondo, come e ancor di più rispetto allo scorso anno.

Quest’anno BEONIX Music Festival crescerà ulteriormente di livello non soltanto per quanto concerne allestimenti, produzione, audio e visual: un’autentica celebrazione di musica, cultura e desiderio di stare insieme all’insegna dell’inclusione.

BEONIX offre uno scenario perfetto, unendo un contesto unico nel suo genere, scenografie ed impiantistica all’avanguardia ed un’atmosfera unica ed accogliente. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica elettronica e non soltanto.

Ulteriori informazioni relative ai biglietti e la line sul sito e sui profili social di BEONIX Music Festival.

https://beonix.art