Decibel Open Air e la sua line up completa

Il calendario dei festival mondiali di musica elettronica sta sempre più concentrando i suoi sforzi per i mesi di agosto e soprattutto settembre: un segnale sia di ottimismo che di speranza, un convinto contributo per un ritorno alla normalità ai quali l’Italia partecipa con Decibel Open Air, in calendario sabato 11 e domenica 12 settembre 2021 alla Visarno Arena di Firenze e che oggi rivela la sua line up completa; come negli anni passati, in cartellone i top player sia house che techno.

I nuovi nomi? Marco Carola, Nina Kraviz, Peggy Gou, Mathame, Stephan Jolk, T78, Brina Knauss, Marc Maya, Viviana Casanova, Toni Varga, Pôngo e Mattia Trani. elrow, il party per antonomasia, avrà uno stage tutto suo.

Sin dagli anni novanta Marco Carola ha saputo costruirsi un ruolo fondamentale ed essenziale nel variegato universo della musica elettronica. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On, nata nel 2012 e divenuta in breve tempo un must assoluto, sia come serata sia come festival.

Talento indiscusso, una conoscenza musicale senza eguali, l’instancabile desiderio di trovare in ogni traccia passata, presente e futura il sound che ancora nessuno ha colto: queste alcune delle indiscusse caratteristiche di Nina Kraviz, dj e producer tra le più idolatrate in assoluto. Ai vertici da tantissimi anni, la Kraviz è sempre alla ricerca di nuovi talenti, come dimostrano le release della sua label трип.

Definire Peggy Gou iconica può risultare persino riduttivo. I suoi set sanno sempre sorprendere: alternano disco, house, techno, electro e sono frutto di una ricerca musicale senza eguali. Basti pensare alla sua compilation che ha firmato nel 2019 per la collana Dj Kicks!, alla quale si accede soltanto se si fa parte dell’elite del djing. Lo scorso aprile il suo set dalla Namsan Tower di Seul (236 metri d’altezza) è stato tra più visualizzati in assoluto.

I nomi di questa seconda ondata si affiancano ai già rivelati Paul Kalkbrenner (live, prima data annunciata in assoluto per il 2021), 999999999 (live), Amelie Lens, Ben Klock, Fisher, Gioli & Assia (live), Giorgia Angiuli (live), Kölsch, Michael Bibi, Pan-Pot, Renie Zonneveld (live), Richie Hawtin e Wade.

I biglietti per Decibel Open Air sono in vendita sul sito www.decibelopenair.com