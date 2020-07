Rinviato a settembre 2021 Decibel Open Air

La quarta edizione di Decibel Open Air, che si sarebbe dovuta svolgere sabato 5 e domenica 6 settembre 2020 al Parco delle Cascine di Firenze, viene ufficialmente posticipata a sabato 11 e domenica 12 settembre 2021.

“Come tutti, abbiamo sperato che la situazione legata all’emergenza Covid-19 consentisse a Decibel Open Air di svolgersi in condizioni di assoluta sicurezza per la salute del pubblico, degli artisti e del nostro team, con una qualità all’altezza dei nostri standard ai quali siamo stati tutti abituati – affermano gli organizzatori – Allo stato attuale è impossibile sussistano tutti questi presupposti e pertanto è giunto il momento di annunciare il posticipo di Decibel Open Air all’anno prossimo. Una decisione soffertissima, inevitabile e soprattutto responsabile”.

Nei prossimi giorni Decibel Open Air comunicherà i primi artisti del 2021, con il dichiarato obbiettivo di confermare quelli già annunciati per quest’anno ed impreziosire ulteriormente la line up, che sarà la più ricca e variegata di sempre.

I biglietti per Decibel Open Air sono rimborsabili da oggi (7 luglio) sino a mercoledì 22 luglio 2020 attraverso i canali di vendita ai quali ci si è rivolti, così come restano validi per l’edizione 2021. I ticket per il 2021 sono già disponibili sul sito www.decibelopenair.com

Appuntamento con Decibel Open Air a sabato 11 e domenica 12 settembre 2021.