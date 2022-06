Decibel Open Air presenta Joseph Capriati

Dopo l’ottimo esordio con Ilario Alicante (domenica 15 maggio) e Fatboy Slim (mercoledì 1° giugno) all’Anfiteatro della Cascine di Firenze proseguono gli appuntamenti estivi con il meglio della musica elettronica a cura del Decibel Open Air, il miglior viatico possibile per prepararsi all’edizione 2022, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 al Parco delle Cascine di Firenze.

Sabato 11 giugno 2022 (dalle ore 16 all’1): Joseph Capriati, Ben Sterling, Pôngo, Katnada. “Guardare il pubblico ballare e seguire il mio viaggio è sempre qualcosa di fantastico”: parole e musica di Joseph Capriati (nella foto di We Are Factory), che anche in questi mesi non ha mancato di ribadire il suo ruolo di fuoriclasse mondiale della techno. Un ruolo consolidatosi anche e soprattutto grazie al suo ultimo album ‘Metamorfosi’, uscito lo scorso anno e soprattutto con il recentissimo Capriati & Friends allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, un’intera giornata di musica e solidarietà in collaborazione con l’Unicef per l’Ucraina.

Sabato 25 giugno 2022 (dalle ore 16 all’1): Charlotte de Witte e Enrico Sangiuliano. Indiscussa regina della techno, la dj e producer belga Charlotte de Witte è da due anni la numero uno in assoluto nella DJ Mag Alternative Top 100, per tacere della residenza con i suoi mixati ad Essential Selection, il programma di BBC Radio One che trasmette i migliori dj set del pianeta e delle release con la sua etichetta discografica KNTXT. Enrico Sangiuliano da anni è un decisivo protagonista nei main stage dei più importanti festival internazionali con protagonista la musica elettronica: venerdì 10 giugno debutta il suo nuovo progetto discografico NINETOZERO, una label che durerà sino al 2025, giusto il tempo di dieci release. Lo scorso anno la De Witte e Sangiuliano hanno remixato insieme “The Age Of Love”, autentico inno trance uscito in origine nel 1990 e divenuto negli anni un classico assoluto.

Sabato 23 luglio 2023 (dalle ore 16 all’1): Solomun. Da diversi anni Solomun è un riferimento assoluto nel djing e nella musica elettronica, grazie alle sue produzioni e ai suoi remix per Depeche Mode, Leonard Cohen e Nina Kraviz, alle sue serate al Pacha di Ibiza e ai suoi set in festival quali Coachella, Tomorrowland e Time Warp. Notevoli altresì il video di “Customer Is King”, la 100esima release della sua etichetta discografica Diynamic, girato all’interno di GTA V, il videogioco più venduto di sempre, e il suo album “Nobody Is Not Loved”, uscito lo scorso anno su BMG e al quale ha collaborato persino Jamie Foxx.

Anfiteatro Delle Cascine

Via Del Pegaso 3 Firenze

info e biglietti:

www.decibelopenair.com