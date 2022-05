1° giugno con Fatboy Slim a Firenze

Musica elettronica grande protagonista questa estate ad Ultravox Firenze, grazie ad una programmazione che porta sul palco dell’Anfiteatro delle Cascine autentici pesi massimi della console. Mercoledì 1° giugno 2022 arriva sul palco fiorentino Fatboy Slim, un artista che non è retorica definire fuori categoria.

Se spesso e volentieri si abusa del termine superstar per definire un dj, nel caso di Fatboy Slim la definizione suona davvero riduttiva: più di 35 anni di carriera, album epici quali ‘You’ve Come A Long Way, Baby’, collaborazioni con Madonna, David Byrne, Iggy Pop, vittorie ai Grammy e ai Brit Awards, set in siti impensabili come la Grande Muraglia Cinese e la Camera dei Comuni (Camera Bassa del Parlamento del Regno Unito), un concerto a Brighton capace nel 2002 di radunare oltre 250mila persone e che gli valse un ulteriore alias artistico, The Brighton Port Authority. E proprio a Brighton Fatboy Slim tornerà venerdì 22 luglio proprio per celebrare il 20esimo anniversario di Big Beach Boutique. Mercoledi 1° giugno, prima di Fatboy Slim, suoneranno Decibel DJ Team e Kommando from Circonero.

Fatboy Slim ad Ultravox Firenze è organizzato da Decibel Eventi, Le Nozze Di Figaro, Nautilus Events e B2B Vision. Apertura cancelli dalle ore 19, prevendite sul sito di dice.fm

Le prossime date elettroniche all’Anfiteatro delle Cascine prevedono Joseph Capriati (sabato 11 giugno), Charlotte de Witte e Enrico Sangiuliano (sabato 25 giugno) e Solomun (sabato 23 luglio), nella stessa location che sarà uno dei tre palchi del festival Decibel Open Air, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre 2022.

Anfiteatro Delle Cascine

Via Del Pegaso 3 Firenze

www.decibelopenair.com