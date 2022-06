de Witte e Sangiuliano per Decibel presents

Dopo le eccellenti prime tre date con Ilario Alicante (domenica 15 maggio), Fatboy Slim (mercoledì 1° giugno) e Joseph Capriati (sabato 11 giugno) all’Anfiteatro della Cascine di Firenze proseguono gli appuntamenti estivi con il meglio della musica elettronica a cura di Decibel Open Air, il miglior viatico possibile per prepararsi all’edizione 2022, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 al Parco delle Cascine di Firenze e che poche ore addietro ha appena rivelato la line up e il programma completo.

Sabato 25 giugno 2022 (dalle ore 16 all’1): Charlotte de Witte e Enrico Sangiuliano. Indiscussa regina della techno, la dj e producer belga Charlotte de Witte è da due anni la numero uno in assoluto nella DJ Mag Alternative Top 100, per tacere della residenza con i suoi mixati ad Essential Selection, il programma di BBC Radio One che trasmette i migliori dj set del pianeta e delle release con la sua etichetta discografica KNTXT. Enrico Sangiuliano da anni è un decisivo protagonista nei main stage dei più importanti festival internazionali con protagonista la musica elettronica: venerdì 10 giugno debutta il suo nuovo progetto discografico NINETOZERO, una label che durerà sino al 2025, giusto il tempo di dieci release. Lo scorso anno la De Witte e Sangiuliano hanno remixato insieme “The Age Of Love”, autentico inno trance uscito in origine nel 1990 e divenuto negli anni un classico assoluto.

Sabato 23 luglio 2022 (dalle ore 16 all’1): Solomun. Da diversi anni Solomun è un riferimento assoluto nel djing e nella musica elettronica, grazie alle sue produzioni e ai suoi remix per Depeche Mode, Leonard Cohen e Nina Kraviz, alle sue serate al Pacha di Ibiza e ai suoi set in festival quali Coachella, Tomorrowland e Time Warp. Notevoli altresì il video di “Customer Is King”, la 100esima release della sua etichetta discografica Diynamic, girato all’interno di GTA V, il videogioco più venduto di sempre, e il suo album “Nobody Is Not Loved”, uscito lo scorso anno su BMG e al quale ha collaborato persino Jamie Foxx.

foto d’apertura credits (c) NIMAX Photography