Al Decibel ci si prepara con il meglio del djing

Quattro appuntamenti estivi con il meglio della musica elettronica mondiale, il modo migliore per prepararsi all’edizione 2022 di Decibel Open Air, in programma sabato 10 e domenica 11 settembre al Parco delle Cascine di Firenze.

Quattro appuntamenti in calendario all’Ultravox, l’Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale di Firenze, che iniziano nel pomeriggio in una vera e propria arena da concerti, con relative modalità, e che durante il Decibel Open Air a settembre proporrà live elettronici di alto profilo. Realizzato nel ‘900 in seguito alla dismissione di una cava di rena, l’Anfiteatro delle Cascine costeggia la riva destra dell’Arno ed è stato restaurato tra il 2010 e il 2011, un restauro che ne ha preservato e tutelato il suo profilo storico, culturale e paesaggistico, caratteristiche che lo rendono ideale per concerti e per rassegne come questa proposta da Decibel Open Air e per la serata di mercoledì 1° giugno che vedrà del palco dell’Anfiteatro delle Cascine nientemeno che Fatboy Slim.

Domenica 15 maggio (dalle 15 alle 23) la rassegna di Decibel Open Air comincia con Ilario Alicante, Kevin De Vries e Monofase. Talento precoce se ne esiste uno, Ilario Alicante è stato il più giovane artista di sempre ad esordire al festival Time Warp: rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”, Alicante è entrato prestissimo nell’universo Cocoon di Sven Väth, arrivando a suonare nei migliori club e festival di tutto il mondo e ad aggiudicarsi i DJ Awards di Ibiza come miglior artista techno.

Le date successive vedranno protagonisti Joseph Capriati (sabato 11 giugno), Charlotte de Witte e Enrico Sangiuliano (sabato 25 giugno) e Solomun (sabato 23 luglio). Come Alicante, autentici pesi massimi della console, questa estate protagonisti nei migliori club e festival di tutto il mondo, un circuito d’eccellenza nel quale Decibel Open Air ed i suoi eventi correlati si stanno inserendo sempre più a pieno titolo.

www.decibelopenair.com