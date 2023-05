Social Music City: Jesolo, Rimini, Riccione

Social Music City è sempre più itinerante. Il festival che dura un’intera estate approda per la prima volta a Jesolo e torna a Rimini, confermandosi anche quest’anno un appuntamento imprescindibile per gli appassionati della miglior musica elettronica e per i fan dei più importanti dj al mondo, questi ultimi da sempre protagonisti in ogni Social Music City. Tre le date in tutto, nelle due località marittime italiane più importanti per quanto riguarda il turismo mediterraneo (anche) musicale.

L’estate 2023 di Social Music City inizia sabato 17 giugno al Jesolo Music Park (dalle 16 a mezzanotte e mezza) con Charlotte de Witte, Chris Liebing, Enrico Sangiuliano e Rickey V & Simone Zino. A seguire aftershow alla discoteca King’s di Jesolo. Indiscussa regina delle techno, la dj e producer belga Charlotte de Witte, numero uno per due anni consecutivi nell’Alternative Top 100 DJs di DJ Mag, con la sua etichetta discografica KNTXT non si limita a release di grande successo, ma anche ad organizzare eventi, show case e programmi radiofonici. Enrico Sangiuliano da anni è un decisivo protagonista nei main stage dei più importanti festival internazionali con protagonista la musica elettronica: NINETOZERO è il nome del suo progetto discografico, label che durerà sino al 2025, giusto il tempo di dieci release. Nel 2020 la De Witte e Sangiuliano hanno remixato insieme “The Age Of Love”, autentico inno trance uscito in origine nel 1990 e divenuto negli anni un classico assoluto.

Sabato 15 luglio 2023 (dalle 16 all’1) Social Music City torna alla Rimini Beach Arena con Armonica, Charlotte de Witte, Marco Carola, Mathame e Tale of Us. Sin dagli anni novanta Marco Carola ha saputo costruirsi e meritarsi un ruolo fondamentale ed essenziale nel variegato universo della musica elettronica, capace come pochi altri di trasformare un club e una serata in qualcosa di definitivo. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On, nata nel 2012 e divenuta in breve tempo un must assoluto, sia come serata sia come festival. Raccontare i Tale Of Us significa raccontare la storia ed il percorso di un duo capace di incidere nell’evoluzione della musica elettronica come pochissimi altri al mondo. La loro melodic techno continua a dettare legge in tutti i dancefloor e in tutti i festival internazionali, il loro marchio di fabbrica Alfterlife fa la differenza sia come etichetta discografica sia come eventi, che ormai si svolgono ovunque. A seguire Social Music City by night al Cocoricò di Riccione con Anfisa Letyago, Brina Knauss, Richie Hawtin (in Piramide), blk e Somniac One (in T-Room) e Francesco Del Garda e Sugar Free (in Titilla).

Martedì 15 agosto 2023 (dalle 16 a mezzanotte e mezza) Social Music City torna al Jesolo Music Park con Armonica, Ebmath, Ilario Alicante, Marco Carola, Meduza. A seguire aftershow alla discoteca King’s di Jesolo. Classe 1988, livornese, Ilario Alicante da anni è una certezza nel panorama mondiale della musica elettronica, uno degli italiani che da tempo immemore si è posizionato nell’olimpo dei dj techno. Tra i tanti hightlights di un percorso più che eccellente, la sua hit “Vacaciones En Chile”, la vittoria ai DJ Awards di Ibiza nel 2018 ed i set nei migliori festival e club del mondo. I Meduza sono diventati un riferimento mondiale musicale – non soltanto dance, non soltanto elettronico – nel 2019, con il brano “Piece Of Your Heart”, capace di ottenere

oltre un miliardo di stream e che è valso loro la nomination ai Grammy Awards. Da quel momento la loro ascesa è stata inarrestabile, grazie ad altre hit e ai set in tutti i locali e festival più importanti al mondo, dall’ Hï Ibiza al Tomorrowland.

Nato nel 2015, Social Music City ha saputo portare a Milano e nel resto d’Italia il meglio del djing mondiale, meritandosi la nomea di festival che dura un’intera estate e contribuendo alla riqualificazione di spazi urbani cittadini; in sei anni ha saputo organizzare 50 eventi, con oltre 120 artisti e più di 400mila presenze, ponendosi in prima linea nel dare il suo contributo ad un serie di tematiche quali impatto ambientale, gentrificazione e sostenibilità che richiedono sempre più risposte ed azioni concrete non più differibili.

SMC a Jesolo è una produzione SMC, Vivo Concerti, Onda, King’s e Lobby Agency. Social Music City a Rimini e a Riccione è una produzione SMC, Vivo, Onda, White Events, Rimini Beach Arena, Cocoricò Riccione.

Per tutte le info di biglietteria:

www.socialmusiccity.it/events

foto d’apertura: credits gabriele canfora per lagarty photo