Le date ed i primi nomi di Hideout 2023

Dopo l’edizione post-pandemia da record del 2022, Hideout Festival è già proiettato con tutte le sue forze verso l’edizione 2023. Un’edizione che si prospetta la migliore e la più grande di sempre, con una line up che propone alcuni tra i nomi più rilevanti del panorama elettronico mondiale quali Crucast, Gorgon City, Interplanetary Criminal, Jayda G, Patrick Topping, Solardo e Wilkinson.

Hideout Festival tornerà con cinque stage sulla spiaggia di Zrce, sull’isola di Pag, in Croazia, da sabato 25 a mercoledì 29 giugno 2023.

I ticket sono già in vendita dal 3 novembre per chi si era già registrato sul relativo sito, così come è già possibile prenotare un pacchetto comprensivo di volo e pernottamento, versando rispettivamente 228 e 113 euro (al cambio attuale). Disponibili offerte con forti sconti, possibilità di pagamenti mensili ed altre agevolazioni come accessi privilegiati per i biglietti dei party in barca in modo da organizzarsi per tempo con i proprio amici per una vacanza estiva da ricordare.

Sono dieci le edizioni di Hideout Festival che si sono svolte negli ultimi dodici anni: Honey Dijon, Sonny Fodera, Chase & Status, Loco Dice, Patrick Topping, Gorgon City e Jayda G sono soltanto alcuni dei principali nomi che vi hanno preso parte. Hideout Festival è stato uno dei primi eventi a dare vita alla nuova era del clubbing e dei festival in Croazia: cresciuto di anno in anno, è diventato con il tempio un evento di prima categoria, che ha sempre saputo distinguersi per la cura di ogni dettaglio, per l’energia che lo caratterizza e per l’atmosfera decisamente unica che grazie ad Hideout si vive sulla spiaggia di Zrce.

I primi nomi annunciati per l’edizione 2023 di Hideout Festival sono di altissimo livello: la leggendaria crew bass Crucast, i talentuosi Gorgon City, l’innovatore e collezionista di primi posti nelle chart di tutto il mondo Criminal, artisti di riferimento di indiscussi quali Jayda G, Patrick Topping, Solardo e Wilkinson.

Hideout Festival si svolge di giorno e di notte con party in barca, feste di giorno ed esclusive line up di notte, coinvolgendo rinomate location all’aperto: i club Papaya, Aquarius, Noa, Kalypso e gli stage di Euphoria, il tutto accompagnato da una produzione, da un soundsystem e da luci ed effetti speciali spettacolari, con il Mare Adriatico a fare da sfondo da par suo.

Hideout Festival è un’ottima occasione per una vacanza davvero speciale, nella quale divertirsi con la miglior musica elettronica e allo stesso tempo svagarsi con gli sport d’acqua e allo stesso tempo rilassarsi, gustare a tavola le migliori specialità locali, concedersi un’escursione e tanto altro ancora.

Il countdown per Hideout Festival 2023 è davvero cominciato. Meglio assicurarsi per tempo di potervi prendere parte. Ticket disponibili a questo link.

Foto d’apertura di Gemma Parker