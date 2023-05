Sea Star: festa grande alla quinta edizione

Nel penultimo fine settimana di maggio è stata festa grande ad Umago (Croazia) con la quinta edizione del festival Sea Star, al quale hanno partecipato più 42mila persone.

Prima, durante e dopo Sea Star la laguna di Stella Maris ad Umago ha radunato un pubblico proveniente da oltre 40 nazioni diverse, che hanno potuto assistere alle performance di artisti sia internazionali sia nazionali. Sea Star ha dato di fatto il via libera alla stagione estiva 2023, turistica e festivaliera; ha superato le presenze dello scorso anno con la prima serata, caratterizzata dalle esibizioni di Robin Schulz, Senidah e Hiljson Mandela, ed ha fatto un ulteriore balzo in avanti con la serata di sabato grazie ad autentici giganti quali si sono confermati The Prodigy e la superstar della techno Indira Paganotto. The Prodigy hanno ribadito il suo status di più grande band electro punk di tutti i tempi: ha spadroneggiato sul Tesla Main Stage, offrendo una performance che i presenti a Sea Star hanno condiviso e commentato con entusiasmo suo social e che non dimenticheranno tanto facilmente. L’esibizione di Indira Paganotto è stata altrettanto notevole, un’anteprima di gran lusso di quello che sarà il suo show alla Dance Arena dell’Exit Festival, mentre il gran finale del festival è toccato alla 17enne Lanna da Novi Sad, autentico talento destinato ai più grandi palcoscenici.

Come tutti gli anni precedenti, oltre a dare il via all’estate turistica, Sea Star ha portato a termine un’altra missione: quella della pace, dell’amore e dell’unità, dimostrando quanto possano essere armoniosi ed uniti i giovani di tutto il mondo quando si divertono.

Sea Star, organizzato dal team di EXIT, ha ancora una volta deliziato il pubblico presente, scrivendo un nuovo capitolo nella storia dei festival non soltanto nazionali. La prima serata del festival è stata animata da spettacoli eseguiti da superstar mondiali e regionali, che hanno esaltato il pubblico euforico e trasformato la laguna Stella Maris in una magnifica pista da ballo.

Venerdì 19 maggio, il Tesla Main Stage è stato caratterizzato dalle hit mondiali suonate da autentici maestri quali Robin Schulz e Mahmut Orhan; alla stessa stregua la regina della trap balcanica Senidah e l’icona della trap Hiljson Mandela (per quest’ultimo si è trattata della prima esibizione da solista al Sea Star) hanno offerto energiche performance dal vivo molto apprezzate. La gente è accorsa anche per vedere Nika Turković, alla sua prima esibizione in un grande festival, lo stesso dicansi per i fan sloveni di Joker Out. Sempre venerdì 19 la Nautilus Arena è stata apprezzata da tutti i presenti, grazie ai potenti set b2b techno di Daria Kolosova, Etapp Kyle, Marko Nastić, Dejan Miličević, DJ Jock e Shipe. Il primo giorno del festival è stato caratterizzato anche dal panel “Sviluppo dell’offerta turistica in bassa stagione”, una delle missioni principali del festival.

Nel complesso, l’edizione di quest’anno di Sea Star ha entusiasmato per l’impressionante valore della sua produzione: lo spirito dei più grandi palcoscenici di Exit si è fatto sentire in ogni momento di Sea Star ed ha stabilito nuovi standard per le edizioni future. Quest’anno hanno varcato i cancelli del festival più di 42.000 visitatori provenienti da oltre 40 Paesi di quattro continenti. Oltre al pubblico locale, hanno prevalso i fan di Slovenia, Italia, Austria, Svizzera, Bosnia-Erzegovina e Serbia, ma anche quelli giunti a Umago da Stati Uniti, Australia, Israele e Kuwait.

Il festival Sea Star di quest’anno è stato realizzato con il sostegno dell’Ente Croato per il Turismo, della Contea dell’Istria, della città di Umago, dell’Ente per il Turismo della città di Umago, dell’Ente per il Turismo dell’Istria e di Plava Laguna.

Arrivederci con Sea Star e la sua prossima edizione!

www.seastarfestival.com/it