La line up di Hospitality On The Beach 2024

La più importante celebrazione mondiale della drum and bass al mondo è in programma da martedì 2 a martedì 9 luglio 2024 presso l’incantevole The Garden Resort di Tisno in Croazia. Hospitality On The Beach si svolgerà su quattro palchi in riva al mare adriatico con alcuni degli artisti più in voga in materia, quali A.M.C, Alix Perez, Camo & Krooked, DJ Marky, Fabio & Grooverider, Flava D, Kings Of The Rollers & Inja, Lens, LTJ Bukem, Metrik, P Money X Whiney, Sub Focus e tanti altri.

Hospitaly è il ramo eventi internazionale di Hospital Records, l’etichetta discografica britannica leader mondiale in ambito D&B, dalla liquid alla jungle, dalla rollers alla jump up, dalla minimal alla neuro e a tutto quanto che vi gira intorno. Hospitality On The Beach ha debuttato nel 2018 e per ora si sono svolte tre edizioni, una delle quali in Albania: un festival che si è evoluto negli anni, va alle radici della drum & bass e diventa un eccellente opportunità per una vacanza musicale senza precedenti.

Le location di Hospitality On The Beach? L’esclusivo The Garden Resort, che vanta una spiaggia privata baciata dal sole e diversi palchi multipli dove gustare la migliori DnB con viste mozzafiato, tramonti e albe abbacinanti. Durante il festival in programma anche feste in barca e afterparty incredibili alla Barbarellas Discotheque. Hospitality On The Beach è un’esperienza davvero unica per divertirsi, scatenarsi, rilassarsi e conoscere usi e costumi della Croazia, esplorando la città di Tisno che offre ottimi ristoranti di pesce, pizzerie, panetterie e gelaterie, così come è possibile organizzare gite o semplicemente rilassarsi in spiaggia.

“The Garden Resort è un luogo davvero speciale per tutti della famiglia Hospitality – spiega Chris Goss, the Owner & Managing Director of Hospital Records – Non ci sono barriere, né aree VIP, né esclusività: soltanto raver e artisti che condividono la migliore settimana estiva D&B dell’anno. Siamo entusiasti di tornare nella nostra seconda casa, adagiata sulle splendide coste adriatiche di Tisno, in Croazia”.

Anche quest’anno i padroni di casa di Hospitality On The Beach sono realtà globali quali autentici califfi della DnB, brand ed etichette discografiche di assoluto riferimento in materia quali Hospitality, 1985 Music, Blackout, Critical, Detonate, DJ Marky & Friends, Modus, 25 Years Of Respect, Run, 20 Years of Shogun Audio e Spearhead, così come non mancano pionieri quali M.C, Alix Perez, Camo & Krooked, DJ Marky, Fabio & Grooverider, Flava D, Kings Of The Rollers & Inja, Lens, LTJ Bukem, Metrik, P Money X Whiney, Sub Focus e tanti altri ancora.

I voli per Spalato o Zara sono disponibili a partire da 99 sterline, così come sono a disposizione hotel, alloggi e bungalow e non manca la possibilità di rateizzare i pagamenti. Gli alloggi disponibili si trovano a 10/15 minuti di taxy dal festival, si può avere l’opportunità di fare amicizia con altri partecipanti al festival mentre si sorseggia un cocktail sulla terrazza dell’Hotel Miran, accompagnati dalla musica dei dj resident di Hospitaly, così come si ci può concedere un tuffo rinfrescante in una delle due piscine o rilassarsi nella spiaggia private dell’hotel che si affaccia sul Mare Adriatico. Se invece si preferiste soggiornare in loco, il Garden Resort offre diversi appartamenti, dimore di lusso, campeggi e ostelli prenotabili direttamente.

È davvero iniziato il conto alla rovescia per l’attesissimo ritorno di questa variegata ed autentica celebrazione di tutto ciò che è drum and bass; meglio assicurarsi da subito il proprio biglietto per parteciparvi, prima che sia troppo tardi.

I biglietti costano 190 sterline + b/fee, con pagamenti a partire da soli 28,57 sterline al mese e disponibili al link https://www.hospitalityonthebeach.com/book-tickets.