Sonus: la line up della decima edizione

Line up di livello mondiale per la decima edizione del festival Sonus, in programma sull’isola di Pag, in Croazia, da domenica 20 a giovedì 24 agosto 2023.

Derrick May, Solardo, Miss Monique, Juliet Fox, Lauren Lo Sung, Chelina Manuhutu, Brina Knauss, Layton Giordani, Roberto Capuano e Silvie Loto sono i nomi appena rivelati e che si aggiungono ai già annunciati Chris Stussy, Joseph Capriati, KAS:ST, Reinier Zonneveld live, Daria Kolosova, Boston 168, Sonja Moonear, Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Diplo, Paula Temple, Sven Väth, Seth Troxler, ANNA, Vintage Culture, Marco Carola, Sama’ Abdulhadi, The Martinez Brothers, Loco Dice, Maceo Plex e Kobosil.

La decima edizione di Sonus si prospetta la migliore di sempre: si tratta di uno festival europei più attesi e rispettati, grazie alla sua massima attenzione ad ogni dettaglio, ad un sound system di livello assoluto, la sua ubicazione sulla spiaggia con una vista unica sul mare, il tutto impreziosito dalla possibilità di vivere una vacanza ed un’esperienza unica conoscendo ed assaporando le culture e le usanze locali. Non a caso l’HTZ – l’Ente Nazionale per il Turismo della Croazia è partner di questa decima edizione di Sonus.

A Sonus la musica la fa da padrona dal tramonto all’alba: in ogni suo momento si fa sempre festa, con il coinvolgimento di tre location quali Aquarius, Kalypso e Papaya, che ogni anno vengono votate ed entrano nella Top 100 Clubs di DJ Mag, senza ovviamente dimenticare i party in barca e in piscina. Tutta una serie di fattori che rendono Sonus un appuntamento imprenscindibile per gli appassionati di house e techno.

Lo scorso anno i ticket per Sonus sono andati sold out in pochissimo tempo. Meglio assicurarsi per tempo il proprio biglietto sul sito ufficiale del festival.