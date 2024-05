ULTRA Europe: tutti i nomi della Phase 2

Cresce sempre più l’attesa per la decima edizione di ULTRA Europe, grazie all’annuncio della cosiddetta Phase 2 della sua line up e dei suoi eccellenti headliner, per un festival pronto a radunare appassionati di musica elettronica provenienti da tutta Europa che si ritroveranno a luglio nell’accogliente e sicura Croazia.

Afrojack, Alison Wonderland, Axwell, Black Tiger Sex Machine Presents The Anime Show, CamelPhat, Deborah De Luca, DJ Snake, KSHMR, Sebastian Ingrosso, SLANDER, Subtronics, Vini Vici, Vintage Culture e W&W sono i nomi annunciati per la Phase 2 di ULTRA EUROPE, pronti ad esibirsi allo stadio Park Mladeži di Spalato, in Croazia; nomi che si aggiungono ai già rivelati Adam Beyer, Armin van Buuren, Boris Brejcha, Eric Prydz, Hardwell, Martin Garrix e Timmy Trumpet.

La Croazia è davvero una località top da visitare e da vivere. La Croazia offre paesaggi mozzafiato, isole accoglienti, città cariche di storia, la possibilità di esplorare siti antichi, una vivace vita notturna: un autentico mix di passato, presente e futuro che rendono Spalato una città ideale per trascorrere momenti di svago e rilassarsi.

La Croazia è una delle nazioni più sicure al mondo: non potrebbe esserci realtà migliore per unirsi ai festeggiamenti per e di ULTRA Europe, di giorno e di notte e fare parte di un pubblico proveniente da 140 nazioni diverse.

La Phase 2 di ULTRA Europe porta in dote una serie di artisti di altissimo livello, il modo migliore per celebrare come si deve la decima edizioni di un festival tra i più attesi in Europa. Tra i nuovi headliner spiccano Axwell e Sebastian Ingrosso, due dei tre fondatori degli Swedish House Mafia, attesi per i rispettivi set individuali; il dj e producer olandese multiplatino Afrojack, la superstar parigina DJ Snake, il duo olandese re delle big room W&W, la dj, producer, cantante e musicista australiana Alison Wonderland, il boss di Dharma Worldwide KSHMR, il duo melodic bass nominato ai Grammy SLANDER, il dj e producer dubstep Subtronics e il duo psytrance australiano Vini Vici.

Sempre tra gli headliner della Phase 2 di ULTRA EUROPE, fari puntati sui i boss dell’etichetta Kannibalen Records Black Tiger Sex Machine, che proporranno in esclusiva europea il loro The Anime Show, dopo il grande successo del medesimo all’Ultra di Miami. La regina della techno Deborah De Luca, il titano brasiliano Vintage Culture, il duo britannico nominato ai Grammy CamelPhat, Franky Wah, Kapuchon, Kasablanca, Kasia, Maddix, Massano, Matroda, Mykris e Topic arricchiscono al meglio la Phase 2.

La settimana di ULTRA Europe comprende anche il programma Destination ULTRA, con feste in spiaggia ed in barca nel mare Adriatico e in località piacevoli quali Brač, Hvar e Vis, il tutto sempre accompagnati dai migliori esponenti mondiali della musica elettronica.

Per vivere al meglio queste giornate e queste nottate croate è a disposizione il pacchetto Destination Yacht, comprensivo di una crociera di sette giorni con soste in città cariche di storia e spiagge incontaminate. Questo pacchetto include anche gli accessi VIP per tutti gli eventi ULTRA Europe e Destination ULTRA.

I biglietti della seconda release sono molto vicini al sold out; i biglietti per tre giorni costano 179 euro (General Admission) e 389 (VIP); i biglietti VIP per un giorno costano 199, quelli per Fan Pit sono esauriti, quelli della terza release saranno disponibili a breve. Tutte le opzioni disponibili in questo link, tutte gli ulteriori aggiornamenti sul sito ufficiale e sui profili ufficiali Facebook, Twitter e Instagram di Ultra Europe.

foto di Andro Tasovac e Julien Duval