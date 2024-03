Sea Star: Victoria (Måneskin) nuova headliner

Victoria De Angelis, autentica virtuosa del basso, stella della popolarissima band Måneskin, una delle presenze più intriganti e più attuali sugli stage di tutto il mondo, sarà al Sea Star Festival, ad Umago, in Croazia, a 50 chilometri dal confine italo-sloveno. Victoria arriverà al Sea Star nell’ambito del suo primo tour da dj: i suoi set uniscono il groove del suo basso con le sonorità techno e da club, berlinesi e non.

Indiscussa icona femminile per sex appeal, libertà e fluidità, Victoria De Angelis ha saputo conquistare i fan in tutto il mondo con il suo talento e le sue performance sui palchi di ogni dove; adesso è pronta a conquistare anche il pubblico di Sea Star con il suo dj set. Victoria si unisce agli headliner già annunciati dal festival croato, in programma nella laguna di Stella Maris da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024. Giovedì 23 è in programma il welcome day, venerdì 24 e sabato 25 il festival in quanto tale, domenica 26 l’afterparty.

Insieme a Victoria De Angelis gli headliner annunciati di Sea Star sono il duo francese Ofenbach, autentici hitmaker, la supersytar globale John Newman con il suo hybrid set, l’alfiere della house britannica Hot Since 82, l’eclettica INIKO, la regina della techno Deborah De Luca, i titani della tech-house ARTBAT, il grande maestro Ian Asher, gli apprezzatissimi Joker Out e Buč Kesidi.

I biglietti per Sea Star festival sono ancora disponibili ad un prezzo di 49 euro, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo iniziale; sempre in vendita i biglietti per un singolo giorno al prezzo di 29 euro.

I biglietti possono essere acquistati sul sito ufficiale di Sea Star.