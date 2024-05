Il Festival Sea Star è un paradiso elettronico

La sesta edizione di Sea Star, festival della galassia EXIT, completa il suo ricco programma Electronic Paradise. Agli headliner già annunciati ARTBAT, Deborah De Luca, Hot Since 82 e Victoria – per un totale di 21 artisti – si aggiungono nomi potenti quali Estella Boersma, DJ Jock, Katalina, DJ Gumja e Lucius Light, così come il palco Electric Waves avrà come protagonisti autentici maghi dell’electro quali Inner Sense, Marcel, Pablo Panda e Kali.

Altri nomi sono pronti ad aggiungersi a Sea Star, in rappresentanza di alti generi musicali? Il mago della pop-trap z++, Keni nije mrtav (rock) e gli eroi regionali dell’EDM Vanillaz, per tacere degli artisti che si esibiranno nel Welcome Day nell’ambito del programma CACAO Я:EVOLUTION ovvero Mose, Tebra, Mr. Forest e Donnie Darko.

Tutti quanti insieme per dare il via all’estate ad Umago, in Croazia, in occasione della sesta edizione di Sea Star Festival, in programma dal 23 al 26 maggio 2024, dove sono in cartellone superstar quali Ofenbach, John Newman (Hybrid DJ set), INIKO, Joker Out, Buč Kesidi, Baby Lasagna, Grše, Kuku$, Senidah, Devito, Angelina Mango, Ian Asher, Tam & Jymenik, Rouzi e molti altri. A meno di un mese dall’inizio del festival, è sempre attiva la promozione “Buy 4, Get 5!”, ovvero acquistando quattro biglietti si avrà diritto ad uno in omaggio, così come i prezzi attuali dei biglietti resteranno in vigore sino alle 23.59 di venerdì 10 maggio.

La DJ e produttrice olandese Estella Boersma porterà a Sea Star il suo sound che unisce techno, EDM e breakbeat. Insieme a lei, il palco Nautilus ospiterà l’eroe spalatino DJ Jock, capace con la sua creatività di abbattere ogni barriera sonora, il set a metà tra house e techno di DJ Katalina, l’hardgroove, l’hard techno del tenace dj e produttore sloveno Gurmja e la musica di Lucius Light, membro del collettivo Kibernet Kriminalitat.

Venerdì 24 maggio il palco di Electric Waves ospiterà nomi eccellenti quali Inner Sense, brillante duo pilastro dell’etichetta discografica EXIT Soundscape, Pablo Panda, Kali, Ivan Erjavac, Samo Tako b2b Korak e DBFB. La line up di sabato proporrà Marcel, Ana Uzelac b2b DJ Evan, Alessio, Elena Mikac, Recep, Igz b2b Eloc e Marin Biočić.

Tra le ulteriori novità di Electronic Paradise, l’annuncio della presenza del pluripremiato autore, produttore e rapper z++, appena entrato nel cartellone trap-gang di Sea Star direttamente da Retfatlanta. z++ darà il via da par suo all’estate 2024 con una serie di mega-hit come „Sedmo nebo“, „Dijamanti“, „Kabriolet“ e scalderà nel migliore dei modi l’atmosfera con brani quali „MOSHPIT“, „ŠNiT“, „Ulice“ and „Adrenalin“. A z++ si affiancherà il concerto sensazionale di Keni nije mrtav (Serbia Creates Music), che hanno dato il via alla loro carriera con il brano „Ajmo da plešemo“ e dopo aver partecipato all’Eurovision con la canzone „Dijamanti“ hanno saputo ogni volta incantare tutti quanti.

I Vanillaz, che amano farsi chiamare The Balkan Brothers, hanno conquistato numerosi palchi internazionali negli ultimi anni, grazie alle loro performance a MTV Europe, Kings Day Netherlands, Miami Music Week, Umaginton, ATP, Ultra Europe, Ultra Korea e Ultra Singapore. I loro brani sono amati da Tiësto, Martin Garrix, Klingade e David Guetta.

La sesta edizione di Sea Star Festival si svolgerà nell’incantevole laguna Stella Maris di Umago dal 23 al 26 maggio 2024. Come già in passato, giovedì e domenica saranno riservati al Welcome Day e all’After Party, mentre i giorni principali del festival saranno venerdì 24 e sabato 25 maggio. La festa di benvenuto – in collaborazione con i festival Ada Divine Awakening ed EXIT – farà parte del programma CACAO Я:EVOLUTION e vedrà la partecipazione dell’etereo maestro della musica immersiva Mose. Insieme a lui, ci saranno l’estasiante Tebra ed i visionari musicali Mr. Forest e Donnie Darko: a loro il compito di dare magicamente il via a Sea Star.

I prezzi attuali di Sea Star restono immutati sino al 10 maggio. Le promozioni attive sono ancora disponibili!

I biglietti per l’intero festival sono ancora in offerta promozionale al prezzo di 64 euro, mentre i biglietti per ogni singola giornata costano ancora soltanto 39 euro, con uno sconto del 30%. Prezzi che restano validi soltanto sino alle 23.59 di venerdì 10 maggio! Sempre disponibile altresì la promozione “Buy 4, Get 5!”: comprando quattro biglietti, il quinto sarà in omaggio.

I ticket sono disponibili sul sito ufficiale di Sea Star Festival.

Quest’anno Sea Star Festival è realizzato con il supporto dell’Ente Croato per il Turismo, della Contea dell’Istria, della Città di Umago, dell’Ente per il Turismo della Città di Umago, dell’Ente per il Turismo della Contea dell’Istria e di Plava Laguna.