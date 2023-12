Svelati i primi artisti di Sea Star 2024

Decisamente potente il primo annuncio della line up del festival Sea Star, in programma ad Umago, in Croazia, a pochi chilometri dal confine italo-sloveno, da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024. I primi headliner annunciati? Gli Artbat, il duo elettronico più richiesto al mondo, Iniko, tra le migliori esponenti delle nuove generazioni musicali, il famoso deejay e producer britannico Hot Since 82, la star mondiale della techno Deborah De Luca e gli eroi regionali Joker Out e Buč Kesidi. Atteso un pubblico proveniente da tutta Europa, in primis dall’Italia, ma anche da Germania, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Belgio e Regno Unito. I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale di Sea Star al prezzo di 54€ + i diritti di prevendita.

Gli Artbat sono il duo elettronico più richiesto al mondo. Uno status consolidatosi di anno in anno grazie ad una serie di produzioni discografiche quali “Mandrake“, “Uplift“ e “Tabu“, alla vittoria ai DJ Awards di Ibiza ed ai set nei migliori festival e club del mondo. Due anni addietro è stato loro il set di chiusura all’EXIT festival, un privilegio in precedenza toccato esclusivamente a leggende quali Carl Cox e Solomun.

Iniko va considerata una delle migliori esponenti delle nuove generazioni musicali ed è pronta a far vibrare l’intera laguna di Umago forte di autentiche hit quali “Jericho“, “Caught a Body“, “Motion“ e “The King’s Affirmation“. Iniko ha una voce fuori dal comune, così come i suoi video hanno saputo conquistare un pubblico mondiale; decisamente amata sui social media, vanta oltre 4 milioni di follower su TikTok e più di 2 milioni su Instagram.

Dj e producer dallo stile unico, il britannico Hot Since 82 è da anni apprezzato universalmente. Ha iniziato la sua carriera musicale a soli 17 anni ed ha ottenuto da subito riconoscimenti importanti da BBC Radio 1 e Mixmag. Il suo primo album “Little Black Book” è uscito nel 2013, tra i suoi remix più importanti spiccano quelli per Rudimental, Shadow Child e Green Velvet; a Ibiza e al festival Coachella alcune delle sue esibizioni più memorabili. Il suo è uno stile unico che a Sea Star farà la differenza.

Il main stage di Sea Star sarà impreziosito dalla dj e producer italiana Deborah De Luca, conosciuta per i suoi set molto potenti che da anni sanno conquistare i dancefloor di tutto il mondo, grazie alla sua innata capacità di mostrarsi sempre innovativa e con uno stile tutto suo, come confermano da tempo anche le sue produzioni discografiche ed i suoi remix. Prima dj italiana nella Top 100 di DJ Mag di quest’anno, Deborah De Luca sarà sicuramente una delle artiste più attese all’edizione 2024 di Sea Star.

Gli sloveni Joker Out sono sempre più pronti a conquistare una platea internazionale: la band slovena è tra la più amate in zona ed il pubblico di Sea Star non potrà che confermarlo. Dopo la loro esibizione all’Eurovision la loro popolarità è cresciuta a dismisura, come dimostra la loro recente firma per il Wasserman Group, una delle società di marketing e gestione talenti più importanti al mondo. È di pochi giorni fa infine l’annuncio del loro tour “See You Soon”, che toccherà 31 città in 21 diversi paesi europei, con location quali lo O2 Shepherd Bush Empire a Londra.

La rock band serba Buč Kesidi è un’altra grande protagonista della scena musicale regionale e non farà che ribadirlo al prossimo Sea Star. Il loro tour “Skupi Snagu” è stato assolutamente trionfale, con il clou rappresentato dai concerti al Tašmajdan Park di Belgrado e al centro Šalata a Zagabria; la band di Pancevo ha saputo conquistare i fan in particolare grazie al loro album “Euforija“ e a hit quali “Nema ljubavi u klubu“, “Subota“ e “Đuskanje ne pomaže“, divenute autentici inni da club, per tacere dei loro ultimi singoli “Curimo po asfaltu“, “Skupi snagu“ e “Trebaš mi“. C’è decisamente grande attesa sia per il loro terzo album sia per la loro esibizione a Sea Star.

La sesta edizione di Sea Star si svolgerà da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024 nella laguna di Stella Maris ad Umago, in Croazia, a pochi chilometri dal confine italo-sloveno. I giorni club del festival saranno venerdì e sabato: giovedì sarà il welcome day, domenica sarà dedicata all’afterparty. I biglietti sono già in vendita sul sito ufficiale di Sea Star al prezzo di 54€ + i diritti di prevendita.

L’edizione 2024 di Sea Star è realizzata con il supporto dell’Ente Nazionale Croato per il Turismo, della Regione Istriana, della Città di Umago, dell’Ufficio del Turismo della Città di Umago, dell’Ufficio del Turismo dell’Istria e di Plava Laguna.