Ecco la line up definitiva di Sea Star

Davvero fantastica la line up definitiva della sesta edizione di Sea Star, in programma ad Umago – in Croazia, a 50 chilometri dal confine italo-sloveno – da giovedì 23 a domenica 26 maggio 2024. Mancano dieci giorni al festival che dà il via all’estate e al quale parteciperanno oltre 80 artisti di livello internazionale quali gli hitmaker francesi Ofenbach, il poliedrico John Newman (in modalità hybrid dj set), l’iconica Victoria dei Måneskin, superstar della house e della techno Hot Since 82, ARTBAT e Deborah De Luca e l’eclettico INIKO. Sui palchi di Sea Star saliranno altresì la popstar Angelina Mango, gli idoli regionali Joker Out e Buč Kesidi, la trap gang guidata da Senidah, Devito, Kuku$, Grše e z++ e l’autentico eroe nazionale Baby Lasagna, che come Angelina Mango terrà il suo primo concerto internazionale proprio a Sea Star, entrambi dopo le loro apprezzatissime esibizioni all’Eurovision. Per Baby Lasagna la partecipazione a Sea Star avrà un sapore molto particolare: Umago è la sua città natale!

Sea Star Festival fa parte della galassia EXIT e si svolgerà dal 23 al 26 maggio 2024 nella sempre aprezzata laguna di Stella Maris ad Umago. Il programma di Sea Star prevede giovedì 23 maggio il Welcome Day Party; il festival in quanto tale si svolgerà venerdì 24 e sabato 25 maggio, domenica 26 maggio gran finale con il Closing Party. Il tutto spalmato in una decina tra palchi e zone, per vivere e far vivere un’esperienza davvero unica.

Ticket disponibili a questo link

venerdì 24 maggio 2024

Venerdì 24 il Tesla Main Stage di Sea Star vedrà come protagonisti la regina della techno Deborah De Luca, i maestri della tech-house ARTBAT, il dinamico Hot Since 82 e il poliedrico INIKO. Sul palco principale di Sea Star spazio per le rock star Joker Out, Buč Kesidi e Keni nije mrtav. Nella Nautilus Arena spazio agli eroi della trap quali Grše, Kuku$, z++, tam & Jymenik, Rouzi, Zevin e Thicc Boi, con i loro testi di grande impatto e performance di livello. Sul palco dell‘Electric Waves Pablo Panda, Kali, Samo Tako b2b Korak, DBFB, Inner Sense e Ivan Erjavac sono garanzia di performance ad alto tasso adrenalinico.

Sabato 25 maggio 2024

Sabato 25 maggio il main stage di Sea Star presenterà i grandi protagonisti del recentissimo Eurovision Angelina Mango e Baby Lasagna, il giovane talentuoso Ian Hasher, dj e producer californiano, l’hitmaker John Newman (in modalità hybrid dj set) e Ofenbach. In lineup sul mainstage anche i membri della trap-gang Senidah e Devito e gli eroi nazionali, i dj Vanillaz e Thicc Boi. Nella Nautilus Arena energia ai massimi livelli con Victoria dei Måneskin, DJ Gumja, Estella Boersma, DJ Jock e Lucius Light; il palco dell’Electric Waves vedrà protagonisti Alessio, Elena Mikac, Recep, Igz b2b Eloc, Marin Biočić, Marcel e Ana Uzelac b2b DJ Evan.

Giovedì 23 maggio 2024 – Welcome Day

Giovedì 23 maggio Sea Star vivrà un’anteprima di gran lusso con il Welcome Day con la musica e le atmosfere molto ricercate a cura di CACAO Я:EVOLUTION. Un party in collaborazione con i festival Ada Divine Awakening ed EXIT che vedrà come protagonista Mose, autentico maestro visionario e che ha fatto della sua musica un autentico manifesto esistenziale. Insieme a Mose, gli altrettanto avanguardistici DJ Tebra e Mr. Forest e Donnie Darko. Il tutto per una colonna sonora della serata che proporrà vibrazioni techno, organic house, melodie sciamaniche, ritmi arabi e africani. Tutto molto ipnotico, il modo migliore per prepararsi a Sea Star.

Domenica 26 maggio – Closing Party

Per gli irriducibili niente di meglio che la giornata di domenica 26 maggio ed il Closing Party di Sea Star. Il modo migliore di salutarsi, dare il via alla propria estate, darsi sin da adesso appuntamento all’anno prossimo con la musica dei dj che suoneranno ad oltranza – sino a mezzogiorno – sul palco di Electric Waves.

Quest’anno il Festival di Sea Star è realizzato con il supporto dell’Ente Croato per il Turismo, della Contea dell’Istria, della Città di Umago, dell’Ente per il Turismo della Città di Umago, dell’Ente per il Turismo della Contea dell’Istria e di Plava Laguna.