Terminal V debutta in Croazia questa estate

Klangkuenstler, Mall Grab, AZYR, Charlie Sparks, MRD, SNTS, Funk Assault. Horsegiirl, Dyen, KI/KI, Adiel, Hannah Laing, Kobosil e Kettama: ecco i primi artisti annunciati Terminal V Croatia, in programma al Garden Resort di Tisno, da giovedì 18 a lunedì 22 luglio 2024.

Il più importante festival techno del Regno Unito arriva in Croazia dopo essersi aggiudicato lo scorso il premio di miglior festival ai Best of British della rivista DJ Mag, merito di una serie di edizioni nella casa madre di Edimburgo, ognuna capace di radunare 40mila persone ed il meglio del djing mondiale. Ora tutto questo è pronto a celebrarsi anche a Tisno, su quattro palchi e per ben cinque giorni, con una proposta techno mai vista e sentita prima d’ora.

Il Garden Resort di Tisno si trova in una splendida baia naturale con spiagge, foreste caratterizzate da pini veri e con una splendida visuale del Mare Adriatico: per cinque giorni e per cinque notti sarà sede del festival e di feste in barca, party diurni e notturni, così come offrirà anche la possibilità di praticare attività sportive ed andare alla scoperta delle peculiarità territoriali, culturali e alimentari della zona.

I quattro palchi di Terminal V Croatia includono Barbarellas (nella foto) sempre presente nella Top 100 Clubs di DJ Mag, il ben ubicato Olive Grove, un eccellente palco principale ed un classico palco sulla spiaggia: tutti e quattro dotati di design su misura, audio, luci e visual di ottimo livello e personalizzati in modo da offrire una prospettiva diversa all’intera location del festival. Sussistono tutti i presupposti perché Terminal V Croatia sia una delle migliori novità di questa estate elettronica.

Meglio non perdere altro tempo ed acquistare i propri biglietti sul sito www.terminalvcroatia.com