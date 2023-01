All’Amnesia Milano in console Kobosil e Adiel

Sabato 14 gennaio 2023 all’Amnesia Milano serata a fortissime tinte berlinesi, grazie alla presenza di Kobosil e Adiel, entrambi legati da un legame alquanto intenso con una delle indiscusse capitali mondiali della musica elettronica. Insieme a loro, la console dell’Amnesia propone Richey V & Simone Zino.

Nato e cresciuto nel quartiere berlinese Neukölln, abitato come pochi altri dalla classe operaia, Kobosil ha saputo in brevissimo tempo dare un senso ed un sapore tutto suo alla musica elettronica, grazie in particolare ad una serie di release per Ostgut Ton, la label del Berghain e per la sua etichetta R- Label Group. Con Kobosil il cosiddetto genere EBM (Electronic Body Music) ha iniziato prendere una nuova e decisiva direzione.

L’italiana Adiel (nella foto) è sua volta molto legata a Berlino: lo dimostrano i suoi set al Berghain per gli showcase di Klockworks (l’etichetta discografica di Ben Klock) e al Panorama Bar dove è stata invitata a suonare da Marcel Dettmann e dove torna il 1° gennaio 2023, lo dimostrano le produzioni della sua label Danza Tribale, sempre capaci di distinguersi rispetto a tutto il resto.

Richey V & Simone Zino sono sempre più una certezza e una garanzia. Il loro legame pluriennale con l’Amnesia si rafforza e migliora di serata in serata, merito della loro costanza e del loro innato desiderio di creare un sound tutto proprio, ogni volta diverso ma allo stesso tempo lineare e coerente.

Ingresso Amnesia Milano sabato 14 gennaio 2023: prevendite 22,5€+d.d.p.; intero in cassa 30€

www.amnesiamilano.com