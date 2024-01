La programmazione giornaliera di Terminal V

Mancano poco meno di due mesi alla decima edizione del festival Terminal V, in programma al Royal Highland Centre di Edimburgo, capitale della Scozia, sabato 13 e domenica 14 aprile 2024. Tempo di conoscerne la programmazione di entrambi i giorni.

Sabato 13 aprile (da mezzogiorno alle 23) la line up di Terminal V propone 999999999, Azyr, BlackTraffic, Blawan, Charlie Sparks, DJ Heartstring, Dyen, Ellen Allien, Elli Acula, Fjaak, Fka.m4a, Indira Paganotto, La La, Lee Ann Roberts, Mha Iri, Nico Moreno, Oguz, Pawlowski, Sikoti, Snts, Stephen Brown, Testpress, Thelma, Volvox, X, Club., X-Coast e tanti altri ancora.

Domenica 14 aprile (sempre da mezzogiorno alle 23) il festival scozzese presenta Aisha, Basswell, Blk. X Shlømo, Carv, Clara Cuvé, Daria Kolosova, Dax J, Faster Horses, Franck, Frazi.er X Slam, Funk Tribu, Hannah Laing, Interplanetary Criminal, Kobosil, Riot Code, Malugi, DJ Daddy Trance, Mark Blair, Miss, Bashfull, X, Dbbd (live), Narciss, Partiboi69, Riot Code, Sara Landry, Tommy Holohan, Yasmin Gardezi e tanti altri ancora.

Terminal V è pronto a confermarsi una volta di più uno dei festival techno internazionali più importanti: nella Top 100 Festivals della rivista DJ Mag è al nono posto per quanto riguarda il Regno Unito, così come si è appena aggiudicato il titolo di Best Festival ai recenti Best Of British Awards: 40mila le presente attese per l’edizione 2024 di Terminal V, per i suoi 5 palchi (indoor e outdoor) e per gli oltre 80 artisti in cartellone.

Biglietti ancora disponibili sul sito ufficiale di Terminal V.

foto di Tim Craig