UNUM Festival: i nomi della fase due

UNUM non è un festival come tutti gli altri. Non è un festival da toccata e fuga, da dentro e fuori. UNUM significa stare insieme con gente in sintonia con sè stessi e con gli altri per sei giorni, con la musica che non si ferma mai in location particolari. Un’esperienza da vivere appieno sia che si stia ballando o ci si trovi in spiaggia per il sorgere del sole, circondati dagli alberi del Pine Stage oppure andando alla scoperta delle tradizioni del territorio e delle culture locali.

UNUM si svolge da giovedì 1° a martedì 6 giugno 2023 ed oggi annuncia più di nuovi 40 nomi per la sua line up: Hot Since 82, Marco Carola, Janeret, Cap, Cesar Merveille, Doudou MD, Dungeon Meat, Magda, Nick Curly, Pol, Reiss, The Ghost, Youandewan e tanti altri, tra quali più di 25 talenti emergenti locali e non. Nomi di livello che si aggiungono a quelli già annunciati in precedenza: Ricardo Villalobos, Dyed Soundorom, Rhadoo, Raresh, Praslea, Sonja Moonear, Margaret Dygas, giusto per nominarne alcuni.

I biglietti per UNUM sono in vendita sul sito ufficiale: è il momento giusto per acquistarli e vivere al meglio un’esperienza unica nel suo genere.

UNUM è diventato negli anni uno dei festival di riferimento, grazie ad una crescita costante e naturale. Tutto il resto è arrivato di conseguenza. UNUM è davvero qualcosa di diverso e particolare, con la massima attenzione per artisti e selezioni musicali ricercate e di qualità, stage eleganti e location da sogno: un’esperienza da vivere appieno, divertirsi con nuove prospettive, nuovi scenari, nuove sonorità. UNUM è un festival al quale partecipa un pubblico composto da persone provenienti da tutto il mondo, uniti in grande armonia dal linguaggio universale della musica elettronica.

Tutto questo si svolge in quel di Rana e Hedhum, autentici gioielli del Mediterraneo a Shëngjin, con la perfetta prospettiva data dalle coste dell’Albania, dove godere del sole e delle spiagge, circondati da una magica pineta e con la vista delle montagne in sottofondo. Con UNUM si posso alternare le sessioni musicali dei migliori dj con attività sportive, escursioni e dedicarsi alla scoperta delle tradizioni culturali e culinarie locali. C’è davvero tanto da esplorare e conoscere grazie ad UNUM!

Quest’anno ad UNUM la crew di Animal Crossing sarà protagonista venerdì notte sul Pines Stage, sabato toccherà ai Sunrise, lunedì a Slapfunk. Tre eventi clou di questa edizione di UNUM, sul cui mainstage si alterneranno indiscussi fuoriclasse della console quali Marco Carola, Hot Since 82, Ricardo Villalobos e tanti altri, tutti in grado di offrire una prospettiva globale della musica elettronica:

techno, minimal, electro, house e garage