NFT e Metaverso protagonisti a Caprices

Caprices, il festival alpino più iconico e spettacolare, torna a Crans Montana, in Svizzera Francese, per la sua 19esima edizione da venerdì 8 a domenica 10 e da venerdì 15 a domenica 17 aprile 2022. Dopo essersi svolto per due anni consecutivi a settembre, quest’anno Caprices torna nella sua canonica collocazione di aprile, il modo migliore di concludere la stagione per gli appassionati di musica elettronica e di sport invernali. Vincitore nel 2018 dei Dj Awards a Ibiza, Caprices Festival propone il meglio del djing internazionale in tre stage diversi per due fine settimana consecutivi, abbinandoli ad un panorama unico, al top di gamma della tecnologia audio e video, ad esperienze gastronomiche di livello, attività sportive in alta quota e alla possibilità di rilassarsi e ritemprarsi in spa e centri benessere.

Gli artisti presenti all’edizione 2022 di Caprices? Sven Väth, che per l’occasione presenterà uno set speciale per il lancio mondiale del suo album Catharsis, il suo primo album da vent’anni a questa parte, Dixon, Tale of Us e Âme (pronti a proporsi in una nuova dimensione con la loro performance al Modernity Stage), Luciano b2b Ricardo Villalobos, RPR Soundsystem, Jamie Jones, Cassy, Recondite, Dana Ruh, Guti, Archie Hamilton, Pan Pot, Digby, Janeret b2b Varhat e Alci, giusto per nominarne alcuni.

Tra i primi festival a muoversi in questa direzione, Caprices si è alleata con SwissBorg, pluripremiata app specializzata in cryptovalute per dare vita ad un summit dedicato alle convergenze e alle sinergie tra art e clockchain, tra NFT e Metaverso. Un summit al quale parteciperanno artisti, investitori, esperti di tecnologie ed esponenti di società dedite alle cryptovalute, pronti a confrontarsi con il pubblico partecipante al Caprices. Previsti premi, audizioni, conferenze, esperienze di realtà virtuale e tanto altro: ulteriori dettagli saranno rivelati nei prossimi comunicati stampa.

“Le tecnologie connesse agli NFT e al Metaverso offrono prospettive rivoluzionarie all’industria musicale e all’arte in generale. Caprices è da sempre attenti alle novità, ed essere uno dei primi festival ad aprirsi a queste nuove prospettive è motivo di orgoglio e di soddisfazione” Maxime Léonard (fondatore e direttore artistico di Caprices)

Caprices è universalmente riconosciuto per il suo Modernity Stage, ubicato a 2.200 metri d’altezza, nel bel mezzo delle alpi svizzere, con il suggestivo panorama offerto da Crans Montana e al quale si arriva esclusivamente grazie alle cabinovie. I due stage notturni – Forest Stage e Signal Stage – vedranno protagonisti Movement Torino, Yoyaku Records, Techno V, Return by Solid AM e B4 Zanzibar, partner internazionali di Caprices. Il Forest Stage è situato nella stazione delle cabinovie e riproduce nel migliore dei modi le atmosfere da club, così come il Signal Stage si caratterizza per spazi più ampi, ideali per apprezzare i dj set sino a tarda notte. Per il suo ritorno ad aprile, Caprices migliora la sua proposta artistica, abbinata a contenuti extra e ad un contesto unico nel suo genere.

LINEUP A – Z

WEEKEND ONE

A*S*Y*S, Ameme, Apoteo, Aracil, Archie Hamilton, Britta Arnold, Bruk Boogie Kru, Cassy, Digby, Dixon, Eli Verveine, Fideles, Fumiya Tanaka, Giorgio Maulini, Guti (live), Jack Doe, Jamie Jones, Jenia Tarsol, Jimi Jules, Mathew Jonson (live), Megablast, Mike Shannon, Miserez, Nicone, Nusha, Patrischa, Shimza,T78, Tale Of Us

WEEKEND TWO

Alci, Âme, Charlotte, Dana Ruh, Dune, Echonomist, James Mc Hale, Janeret, Jay Fase, Lamache, Lee Ann Roberts, Lola Haro, Luciano, Madnax (Live), Marco Faraone, Norman Weber (Luna City Express), Pan Pot, Persic, RPR Soundsystem, Recondite, Ricardo Villalobos, Roman, SIT (Cristi Cons & Vlad Caia), Sven Väth, Varhat

Ticket e info sul sito ufficiale di Caprices