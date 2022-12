La ventesima edizione di Caprices Festival

Caprices Festival è il festival alpino più iconico che esista in Europa, pronto a celebrare la sua 20esima edizione con due imperdibili week-end consecutivi nella sbalorditiva cornice svizzera di Crans Montana. Quest’anno Caprices Festival proporrà stage nuovi di zecca, una produzione ai massimi livelli, ospiti a sorpresa, dj ed artisti in grado di proporre musica elettronica nelle più svariate declinazioni e tanti sport invernali, per un divertimento senza fine. Tutto questo per due week-end consecutivi, dal 7 al 9 e dal 14 al 16 aprile 2023.

I primi nomi annunciati? Jamie XX, Fatboy Slim, Black Coffee, ARTBAT, DJ Tennis, Blond:ish, Who Made Who (live), Adriatique, Monolink (live), Magda, Modal Tune (Guti b2b Sarkis live), Themba, Jeff Mills, Zip, Loco Dice b2b Seth Troxler, Luciano b2b Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Sven Väth, Arapu b2b Gescu, Archie Hamilton, Cobblestone Jazz (live), East End Dubs, Janeret, Manda Moor, Raresh e Sonja Moonear. Tanti i prossimi nomi che saranno annunciati a breve.

Da quasi vent’anni Caprices ha saputo mettere Crans-Montana al centro della scena. Già famosa negli anni settanta e ottanta come meta alpina di livello, Crans-Montana è diventata grazie a Caprices una località ambita anche per le nuove generazioni. In tutti questi anni il festival svizzero è cresciuto e si è evoluto, imponendosi come un appuntamento imprescindibile nel calendario mondiale dei festival di musica elettronica, in grado di offrire un’esperienza in grado di arricchire sia il corpo sia lo spirito.

Tanti sono i fattori che rendono unico Caprices: la sua vista panoramica alpina da togliere il fiato, un’ottima qualità tecnologica, audio e video, eccellenti esperienze gastronomiche, un ecomuseo, attività montane e l’ampia disponibilità di spa e centri benessere. Per gli appassionati di sport ci sono 140 chilometri di piste per praticare sci e snowboard, uno snowpark e un centro sledding.

Per questa edizione speciale, Caprices proporrà cinque stage tra diurni e notturni, due by day e tre by night. Ogni stage avrà un suo tema, con un alto livello produttivo e la proposta di varie performance artistiche, audiovisual ed installazioni che renderanno Caprices davvero unico.

Di giorno ci sarà il celeberrimo Modernity Stage, nell’iconica serra ubicata a 2.200 metri d’altezza nel bel mezzo delle Alpi Svizzere, pronto più che mai a regalare emozioni incredibili con i suoi top dj in line up. Lo stage The Club sarà attaccato al Modernity Stage, caratterizzato da un muro di vetro con vista sulle Alpi, pronto ad ospitare nuovi talenti provenienti da tutto il mondo.

Di notte, The Moon Stage è pronto a fare la sua parte. Sin dai primi anni del festival, The Moon Stage è sempre stato una parte fondamentale del Caprices ed è divenuto celebre per la sua produzione audio-visual d’avanguardia, in grado di garantire un autentico valore aggiunto ad ogni singolo set. The Forest Stage è uno spazio a tema, uno stage in grado di ospitare 2mila persone; ultimo ma non meno importante, il Dome Stage, che si caratterizza per le sue sonorità underground e le sue peculiarità audio e video.

Il primo week-end del Caprices (da venerdì 7 a domenica 9 aprile 2023) proporrà Jamie XX, Fatboy Slim, Black Coffee, Artbat, Monolink (live), Adriatique, DJ Tennis, Blond:ish, Who Made Who (live), 8Kays, Amine K, Brina Knauss, Fiona Kraft, Layla Benitez, Magda, Modal Tune (Guti b2b Sarkisi live), Themba and Yokoo.

Il secondo week-end del Caprices (da venerdì 14 a domenica 16 aprile 2023) proporrà Jeff Mills, Loco Dice b2b Seth Troxler, Zip, Luciano b2b Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Sven Väth, Arapu b2b Gescu, Archie Hamilton, Cobblestone Jazz (live), Djerry C, East End Dubs, Janeret, Manda Moor, Miroloja, O.Bee b2b Tomas Station, Raresh, Sonja Moonear ed altri guest TBA.

Per l’edizione del 2023 Caprices offrirà pacchetti comprensivi di hotel e una serie di servizi e attività collaterali per conoscere Crans-Montana nel migliore dei modi, per tacere delle tante sorprese che caratterizzeranno le serate del sabato.

Caprices Festival è un’esperienza idilliaca, grazie all’unione per due week-end consecutivi di sport invernali e musica elettronica di qualità: meglio affrettarsi ed assicurarsi i propri biglietti per la ventesima edizione di Caprices Festival.

ticket in vendita a questo link

foto di Alex Negulescu