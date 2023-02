Il festival Caprices rivela la full lineup

Mancano circa due mesi alla ventesima edizione di Caprices Festival ed è giunto il momento di rivelare la sua intera line up. Sulle Alpi Svizzere di Crans-Montana in due imperdibili fine settimana – dal 7 al 9 e dal 14 al 16 aprile – i nuovi nomi in cartellone sono Agoria presents One Life Two Bodies show, Claptone, Dubfire presents Evolv, Bedouin, Osunlade, Satori(live), TSHA, Peredel, Andhim, Anfisa Letyago, Tripmastaz, Yulia Niko e Djaax, che si affiancano agli artisti precedentemente annunciati: Jamie XX, Fatboy Slim, Black Coffee, ARTBAT, DJ Tennis, Jeff Mills, Zip, Loco Dice b2b Seth Troxler, Luciano b2b Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Sven Väth, Arapu b2b Gescu, Archie Hamilton, Raresh, Sonja Moonear e tanti altri ancora.

Tornando alla line up, il primo week-end (7-9 aprile) propone Bedouin, Satori(live), TSHA, Adolpho & Franky, Aracil, Djaax, Dymos & Shizzo b2b Jay Fase, Healdreams, Jad Alexander, Ła Foret, Mario Persic, Megablast, Osunlade, Peredel, Raphael Graham, Rolbac, TT, Vincent and Yulia Niko. These arrive on top of Jamie XX, Fatboy Slim, Black Coffee, ARTBAT, Monolink (live), Adriatique, DJ Tennis, Blond:ish, Who Made Who (live), 8Kays, Amine K, Brina Knauss, Fiona Kraft, Layla Benitez, Magda, Modal Tune (Guti b2b Sarkisi live), Themba e YokoO.

Il secondo week-end (14-16 aprile) propone la novità Agoria presents One Life Two Bodies show, con il quale l’eclettico artista francese propone la sua nuova dimensione concettuale “Agoriaverse”, un autentico punto di incontro tra corpi fisici e virtuali, nei quali chi ballerà potrà scansionare un QR code che gli consentirà di accedere a nuove esperienze, incluso il conio di un NFT.

Insieme ad Agoria, Claptone, Dubfire presents Evolv, Andhim, Anfisa Letyago, Apoteoz, Dan Ghenacia, Flabbergast, Flyuko, Fraderik, Giorgia Angiulli, Lidlaw, Lea Kadoche, Manolo, Nesta, Nicolas Duvoisin, Olivia, Roman, Romano, Tripmastaz and Vito, nomi che si affiancano ai già annunciati Jeff Mills, Loco Dice b2b Seth Troxler, Zip, Luciano b2b Ricardo Villalobos, Richie Hawtin, Sven Väth, Arapu b2b Gescu, Archie Hamilton, Cobblestone Jazz (live), Djerry C, East End Dubs, Janeret, Manda Moor, Miroloja, O.Bee b2b Tomas Station, Raresh e Sonja Moonear.

Caprices Festival offre pacchetti comprensivi di hotel e di una serie di servizi supplementari, per rendere l’esperienza indimenticabile, in un contesto altrettanto unico come Crans-Montana. Un’opportunità da non perdere per vivere un mix di musica, sport, cibo e tanto altro.

Ticket per Caprices Festival in vendita a questo link

foto di David Holderbach