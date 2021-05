Caprices Festival rivela i suoi primi artisti

Caprices, il festival alpino più iconico e spettacolare, torna nell’elegante Crans Montana, in Svizzera Francese, per la sua 18esima edizione. Vincitore nel 2018 dei Dj Awards a Ibiza nella categoria ‘Best International Festival’, Caprices propone il meglio della musica elettronica in tre stage diversi e per due fine settimana consecutivi, così come unisce un panorama unico con il top di gamma della tecnologia audio e video, esperienze gastronomiche di livello, attività sportive in alta quota e possibilità di rilassarsi e ritemprarsi in spa e centri benessere.

La cosiddetta fase uno della line up propone l’attesissimo b2b con protagonisti Ricardo Villalobos e Luciano, insieme ai set di Bedouin, Ben Klock, Mathew Jonson (live), Guy Gerber, Lee Burridge, Ripperton, Steve Rachmad, Who Made Who, Cesar Marveille b2b Alci e tanti altri ancora. Indiscusso fiore all’occhiello di Caprices è il noto Modernity Stage, collocato nell’incredibile sky resort di Crans-Montana. È sufficiente aver partecipato anche una sola volta al Caprices per capire di che cosa si stia parlando: una location ubicata a 2.200 metri sopra il livello del mare, con una vista panoramica unica, merito di un cielo cristallino come pochi e delle sempre innevate montagne delle Alpi Svizzere.

Lo stand Forest Stage è stato lanciato nell’edizione 2020. Concepito per brand ed artisti dal profilo più underground, è costruito nel bel mezzo di una foresta e si trova alla metà esatta del percorso della vecchia funivia locale: consiste in una struttura circolare, con vista a 360° gradi e quest’anno ospiterà le crew di diversi festival internazionali: Epizode, Sunrise Events, Picnic London, UNUM e tanti altri. Signal Stage è la novità dell’edizione 2021 di Caprices: collocato nella foresta di Arnouva, sarà allestito in un capannone e si presterà alla perfezione per artisti e marchi sia techno sia da big room.

Ancora una volta Caprices Festival è pronto ad offrire un’esperienza unica, nella quale si uniscono la migliore musica elettronica ed un panorama unico, una situazione da assolutamente da provare almeno una volta nella vita. I biglietti per partecipare sono disponibili per i singoli giorni del festival, così come esistono pacchetti sia per uno soltanto sia per entrambi i fine settimana. Nel caso di rinvii e cancellazioni causa pandemia, i biglietti saranno rimborsati.

Biglietti e informazioni sul sito ufficiale di Caprices.