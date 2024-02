UNUM Festival: nuovi nomi annunciati in lineup

UNUM è un festival che si distingue da tutti gli altri per la sua ambientazione, per il clima che si crea, per essere un ritrovo per autentici appassionati di musica elettronica. UNUM torna a Shëngjin/San Giovanni Medua in Albania da giovedì 6 a martedì 12 giugno 2024 e proprio in questi giorni ha annunciato nuovi nomi in cartellone: Ricardo Villalobos, Boris Werner, Cap, Cassy, Andres Campo, Cincity, Dungeon Meat, Manda Moor, Ryan Elliot, Samuel Deep, Sirus Hood, Amir e molti altri.

UNUM è festival che raduna un pubblico internazionale, unito dalla passione per la musica e dalla possibilità di ballare in spiaggia dal tramonto all’alba, di passeggiare attraverso la pineta circostante o di conoscere meglio le tradizioni e la cultura locale. UNUM significa la possibilità di vivere un festival in maniera diversa, godendosi il mare, il sole, i tramonti, significa la possibilità di praticare sport acquatici e gustare l’ottima cucina del territorio.

I nuovi nomi annunciati da UNUM offrono il meglio di house, tecnho, minimal ed electro: in line up spiccano un’autentica leggenda come Ricardo Villalobos, che negli anni ha sempre saputo dare il meglio di sé con i suoi set ad UNUM, Boris Werner con la sua house di ottima fattura, Cap e la sua minimal, la brillante Cassy, già resident del Panorama Bar, il titano della tech house Andres Campo, Dungeon Meat, Manda Moor, Ryan Elliot, Samuel Deep, Sirus Hood, Amir e tanti altri, che si aggiungono ai già annunciati Altin Bosh, Anfisa Letyago, Arapu, Cabanne, Christian AB, DJ Reas, Varhat (Live), John Dimas, Korolova, Maher Daniel, Manu Gonzalez, Praslea, Priku, Raresh, Rhadoo, Sonja Moonear ed altri ancora.

Altrettanto pastosa la lista dei partner di UNUM: After Caposile, Animal Crossing, Secret Society, Slapfunk, D-Edge, Yoyaku and Zone.

Non c’è altro tempo da perdere, meglio acquistare subito i biglietti per UNUM sul sito ufficiale del festival!

foto di Andi Decani e Anyla Ademaj