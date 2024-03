La line up e gli split giornalieri di Terminal V 

Manca poco più di un mese alla decima edizione di Terminal V, il festival scozzese in programma al Royal Highland Centre di Edimburgo sabato 13 e domenica 14 aprile 2024. In cartellone più di 80 artisti internazionali per un lungo weekend che si prospetta memorabile.

Terminal V si merita sempre più la nomea di più importante festival nazionale con protagonista la musica elettronica. Sabato 13 e domenica 14 aprile 2024 sono attesi oltre 40mila persone ed artisti del calibro di Hannah Laing, Daddy Trance, frazi.er b2b Slam, Nico Moreno, 999999999, Sara Landry, Charlie Sparks, Indira Paganotto, blk., OGUZ, Franck e tanti altri ancora, che suoneranno nei cinque palchi – indoor e outdoor – di Terminal V.

Diversi i talenti scozzesi presenti a Terminal V: Van Damn, Tais-Toi & Testpress suoneranno sul palco Green House, per la prima volta previsto all’aperto; il talento di Glasgow Neoma si esibirà sul palco Area V, totalmente rinnovato e predisposto a 360°; altri ottimi artisti sempre di Glasgow suoneranno sul palco The Terminal insieme a Quai, resident di lungo corso di Animal Farm. Domenica Marlon Hoffstadt aka Daddy Trance e DJ Malugi saranno in modalità b2b sul palco The Hangar, anch’esso completamente rivisitato. Per loro sarà la prima esibizione scozzese.

Spazio altresì per altri talenti scozzesi sul palco The Lab, che ospiterà Andy Barton, Arta Fact, DJ Suzie, Feena, Iluna b2b Ona. V Off Record VXYX b2b D4N (sabato 13) e DV60, Frankie Elyse b2b oBrother, Jude Bradshaw, Lazlo, Liam Cappello, Mily B, Pila B b2b Gallø e Tedzx (domenica 14).

BIglietti in vendita a questo link: terminalv.co.uk/festival

Foto di Anthony Money