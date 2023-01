La line up completa di Terminal V ad Edimburgo

L’incredibile festival scozzese Terminal V torna in versione indoor e outdoor sabato 8 e domenica 9 aprile 2023 al Royal Highland Center di Edimburgo, la capitale della Scozia, con sei stage, una produzione audio e video di altissimo livello e il meglio della musica elettronica mondiale: Charlotte de Witte, Amelie Lens, I Hate Models, Folamour, Alan Fitzpatrick, Ewan McVicar, Jayda G, Trym, Slam, Kettama, 999999999, Taahliah, Frazi.er, Boys Noize e Hector Oaks tra i principali nomi in cartellone, con ulteriori sorprese che saranno annunciate a breve.

La sede scelta per Terminal V è il centro congressi The Royal Highland Centre di Edimburgo, che per l’occasione viene completamente rivoluzionato grazie ad una produzione avanguardistica, visual strabilianti, due giorni con entrambi 11 ore consecutive di musica e sei stage indoor e outdoor, ognuno con la propria fisionomia e la propria identità curate in ogni particolare.

Festival europeo nel senso stretto del termine, Terminal V raduna una serie unica di così tanti talenti di alto livello: con Terminal V la techno viene declinata nelle più svariate modalità, grazie ad una line-up che unisce pesi massimi della console ai talenti emergenti.

A Terminal V per la prima volta Ewan McVicar suonerà b2b con Kettama, in un sabato 8 aprile 2023 nel quale si alterneranno Amelie Lens, Charlie Sparks, I Hate Models, Lena Willikens, Dan Shake, Prosumer, Eclair Fifi, Frankie Wah, Hector Oaks, Charlie Sparks, Ida Engberg, Slam (live), Farrago, Dana Montana, Chippy NonStop, Cera Chin, BLK, Big Miz, Aisha, Taahliah, Matt Guy e Luca Eck.

Domenica 9 aprile 2023 la qualità musicale di Terminal V sarà garantita da Charlotte De Witte, 999999999, Alan Fitzpatrick, Boys Noize, Enrico Sangiuliano, Folamour, Francois X, Eclair Fifi, Frazier, Marco Farone, Jayda G, Shlomo, VTSS, Stella Bossi, Stephen Brown, Nancy (live), Rebuke, Jennifer Loveless e tanti altri ancora.

I biglietti per Terminal V sono in vendita a questo link

Foto di Jake Davis