Galactica Festival alla Rimini Beach Arena

Sabato 16 luglio 2022 (dalle 18 all’1) alla Rimini Beach Arena va in scena Galactica Festival Rimini, con autentici fuoriclasse della techno quali Adam Beyer, Adiel, Amelie Lens, Charlotte de Witte (nella foto di Marie Wynants) e Milo Spykers. Sino all’1 di notte alla Rimini Beach Arena, dall’1 di notte Galactica prosegue al Cocoricò di Riccione con Deborah De Luca, Mattia Trani, Stella Bossi, Airod, V111, Ryan Elliot e Marcolino. Adam Beyer è sempre decisivo e determinante ovunque suoni, sia in un club sia in un festival, così come la sua etichetta discografica Drumcode è molto più di un riferimento per dj e clubber, basti pensare che il suo radio show viene trasmesso in oltre 50 nazioni; la dj e producer belga Amelie Lens è sua volta una presenza imprescindibile nei più importanti raduni di musica elettronica, uno status certificato e rinforzato anche dalle release della sua etichetta discografica LENSKE; Indiscussa regina della techno, la dj e producer belga Charlotte de Witte è da due anni la numero uno in assoluto nella DJ Mag Alternative Top 100, per tacere della residenza con i suoi mixati ad Essential Selection, il programma di BBC Radio One che trasmette i migliori dj set del pianeta e delle release con la sua etichetta discografica KNTX.

RIMINI BEACH ARENA, ESTATE 2022: LE PROSSIME DATE

venerdì 15 luglio: Mamacita Festival con Ozuna, Tyga ed Elodie

sabato 16 luglio: Galactica Festival con Adam Beyer, Amelie Lens e Charlotte de Witte:

sabato 23 luglio Ghali

venerdì 29 luglio Mamacita con Anuel, Mike Towers, Ryan Castro e Fred De Palma

sabato 13 agosto: Circoloco con Maceo Plex, Mochakk, Peggy Gou, Seth Troxler, The Martinez Brothers e Sossa;

domenica 14 agosto: Social Music City con Paul Kalkbrenner (live), Salmo, Loco Dice, Marco Carola, Armonica e Brina Knauss

lunedì 16 agosto Deejay Time con Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso.

