EXIT Festival: la line up della Dance Arena

EXIT Festival, uno degli eventi musicali europei più rinomati, è fiero di annunciare le lineup per la sua Dance Arena, e gli stage NSNS e Urban Bug. In cartellone tra gli altri Amelie Lens, Indira Paganotto, Nina Kraviz, Keinemusik, Michael Bibi, Hot Since 82, Ben Böhmer live, CamelPhat, Mind Against, Agents Of Time live, Vintage Culture, Layla Benitez, Gioli & Assia live, Avalon Emerson, Ben UFO, Patrick Mason, Carlita, Shimza, Desiree, Partiboi 69, Cici: con una lineup di questo livello, sussistono tutti i presupposti affinché il pubblico partecipante ad EXIT – proveniente da tutto il mondo – possa vivere un’esperienza indimenticabile in quel di Novi Sad, in Serbia, da giovedì 6 a domenica 9 luglio 2023.

Da oltre 20 anni, la Dance Arena di EXIT è diventata un fenomeno dalle dimensioni planetarie, un punto di ritrovo per i media mondiali e per gli artisti più rilevanti in materia, al punto da meritarsi la nomea di miglior stage elettronico al mondo. Una nomea costruita grazie ad una serie di set e performance notturne e mattutine; la Dance Arena è molto più di uno stage: un esempio, un modello da seguire, un autentico tempio della musica elettronica.

Da giovedì 6 a domenica 9 luglio 2023 la fortezza di Novi Sad splenderà come non mai, per un’edizione di Exit che si prospetta tra le migliori di sempre. Merito ad esempio di un fuoriclasse assoluto come Eric Prydz, la cui performance ad Exit è attesa dai fan da più di dieci anni! Prydz è al vertice di una super lista che comprende autentici fuoriclasse quali Amelie Lens, Indira Paganotto, Nina Kraviz, Keinemusik, Michael Bibi, Hot Since 82, Ben Böhmer (live), CamelPhat, Mind Against, Agents Of Time (live), Vintage Culture, Layla Benitez, Gioli & Assia (live), affiancati da eroi nazionali quali Tijana T, Space Motion, Coeus e Marko Nastić; quest’ultimo in particolare celebrerà ad EXIT i suoi primi 25 anni di carriera. Nello stage apparentato – NSNS – in cartellone Avalon Emerson, Ben UFO, Patrick Mason, Carlita, Shimza, Desiree, Partiboi 69 e Cici.

Tra le tante novità dell’edizione 2023 di EXIT, non soltanto una super lineup, ma anche una particolare attenzione per i momenti d’apertura e di chiusura del festival. Il programma del primo giorno della Dance Arena sarà tutto al femminile grazie a Nina Kraviz, Amelie Lens, Indira Paganotto, Tijana T e Miju: davvero difficile chiedere di meglio sul fronte techno. Il set di chiusura della Dance Arena e dell’intero EXIT vedrà protagonista Keinemusik, il collettivo house in questo momento numero uno al mondo, che suonerà sia in chiusura di EXIT sia all’after-party ufficiale, per un totale di almeno 6 ore. “Resteremo sino a martedì” è stato il commento di tanti follower dopo questo annuncio sui social. Altrettanto importante e con uno storico di livello, lo stage Urban Bug ha appena rivelato i nuovi artisti presenti ad EXIT 2023.

Questi annunci e questi nuovi nomi completano nel migliore dei modi la lineup di EXIT di quest’anno e si aggiungono ad artisti altrettanto importanti quali The Prodigy, Wu-Tang Clan, Skrillex, Alesso, Viagra Boys, Chase & Status, Claptone, SOFI TUKKER, Dimitri Vegas & Like Mike, LF Syste e tanti altri.

Da pochi giorni EXIT ha messo in vendita biglietti per ogni singolo giorno al prezzo di 39€ + diritti di prevendita e la cui disponibilità è molto limitata. I biglietti per tutta la durata del festival partono da 87 € + diritti di prevendita.

I ticket sono in vendita sul sito di EXIT, dove rinvenire la lineup completa ed ogni ulteriore dettaglio.