I primi headliner di Ultra Europe 2024

Non c’è niente di meglio che sentirsi come a casa. Sicuri, liberi di potersi esprimere liberamente, fare nuove esperienze e stare insieme a persone provenienti da tutto il mondo: ULTRA Europe significa proprio sentirsi a casa e anche molto di più!

Questa estate ULTRA Europe torna in Croazia per la sua decima edizione, in programma da venerdì 12 a domenica 14 luglio 2024 e che si prospetta la migliore di sempre. Con oltre 150mila partecipanti provenienti da circa 145 nazioni differenti, ULTRA Europe è sempre più destinato a diventare un fenomeno globale.

Dal tramonto all’alba, ULTRA EUROPE è un autentico caleidoscopio di emozioni, capace di far vivere momenti indimenticabili e di fissare ricordi unici nella memoria di chiunque vi prenda parte. Il tutto è reso possibile dal fatto che la Croazia sia stata definita da Eurostat uno dei posti più sicuri in Europa, così come il sito Adventourly l’ha incoronata “the safest night owl haven in Europe”. Migliori viatici per la decima edizione di ULTRA Europe non potrebbero esserci.

Andate esaurite le prime prevendite, adesso ULTRA Europe ha appena rivelato gli headliner della Phase 1: Adam Beyer, Armin van Buuren, Boris Brejcha, Eric Prydz, Hardwell, Martin Garrix e Timmy Trumpet.

Il main stage di ULTRA Europe proporrà autentiche superstar della musica elettronica.

Martin Garrix, vero e proprio wunderkind dell’EDM, torna a Spalato per la decima edizione del festival. Il fuoriclasse olandese si è meritato fama imperitura sin dal 2013 con la sua hit “Animals” nel 2013, vanta oltre 2 miliardi di stream ed è stato inserito tre volte nella lista “21 Under 21” di Billboard e per due volte nella lista “30 Under 30” di Forbes.

Armin van Buuren torna ad ULTRA Europe per un’altra delle sue performance ipnotiche. Con A State of Trance van Buuren è diventato il riferimento assoluto in materia: i suoi set sono stati definiti esperienze trascendentali, in grado di unire un pubblico proveniente da tutto il mondo, incarnando alla perfezione lo spirito di ULTRA Europe.

Altra icona della dance, Hardwell torna ad ULTRA Europe dopo l’eccellente esibizione dello scorso anno: il boss di Revealed Recordings è pronto a tornare sul main stage con una nuova elettrizzante performance.

Dj, produttore e strumentista, l’artista australiano multi-platino Timmy Trumpet dimostrerà ancora una volta che la musica è un linguaggio universale, grazie ai suoi set nel quali combina strumenti classici con sonorità elettroniche. Lo scorso anno si è classificato al sesto posto nella Top 100 DJs della rivista DJ Mag.

Grazie a RESISTANCE, il format underground di ULTRA Worldwide, ULTRA Europe porterà a Spalato il meglio della musica house e techno. Adam Beyer, Eric Prydz e Boris Brejcha i primi headliner annunciati.

Il fondatore dell’etichetta discografica Drumcode nonché uno dei massimi esponenti della techno Adam Beyer e la superstar tedesca Boris Brejcha torneranno ad ULTRA Europe dopo le loro eccellenti esibizioni dello scorso anno a RESISTANCE. Insieme a loro, il poliedrico svedese Eric Prydz farà il suo debutto a RESISTANCE, da autentico re delle performance audiovisive e tornerà ad ULTRA Europe dopo aver suonato sul main stage nel 2018.

I biglietti TIER 1 sono sold out, i biglietti TIER 2 possono essere acquistati sul sito ufficiale al prezzo di 179 euro (General Admission per i tre giorni del festival). I biglietti VIP di TIER 1 sono ancora disponibili al prezzo di 379 euro per tre giorni e a 199 euro per un giorno sono quasi esauriti, i biglietti VIP di TIER 2 saranno in vendita a breve.

ULTRA Europe mette a disposizione ancora per poco il pacchetto Destination ULTRA Europe, valido per 7 giorni al prezzo di 369 euro, che consentiranno l’accesso a tutti gli eventi della settimana. I ticket Fan Pit sono esauriti. Ulteriori informazioni a questo link.

Destination ULTRA Europe è il miglior migliore per vivere un’esperienza unica e per far parte davvero della famiglia di ULTRA Europe. Con il pacchetto Destination Yacht si partecipa ad un viaggio esclusivo sullo yacht ufficiale di ULTRA Europe, comprensivo di una crociera di sette giorni che affiancherà la costa adriatica della Croazia, con la possibilità di visitare città cariche di storia, passare il tempo su splendide isole ed avere i biglietti VIP per tutti gli eventi di ULTRA Europe e Destination ULTRA. La crociera include accomodation e accessi VIP. Tutte le informazioni a questo link.

ULTRA Europe fa parte della famiglia ULTRA Worldwide, che continua a consolidare sempre più il suo status di brand di festival musicale internazionale. ULTRA si svolge in tutti e sei i continenti abitati – in primis l’Ultra Music Festival di Miami – un brand globale pluriacclamato e pluricelebrato in quanto sa offrire i migliori talenti della musica elettronica, tecnologie d’avanguardia e produzioni di altissimo livello.

Non resta che rimanere connessi ad ULTRA Europe collegandosi al suo sito ufficiale e alle sue pagine Facebook, Twitter e Instagram per avere aggiornamenti in tempo reale in attesa dell’annuncio della Phase 2.

foto di Julien Duval