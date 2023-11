Hideout 2024: ecco i primi headliner

Il festival Hideout è pronto a tornare. Hideout si svolgerà infatti sulla spiaggia di Zrće in Croazia da domenica 23 a giovedì 27 giugno 2024 con i suoi quattro palchi, sui quali suoneranno tantissimi fuoriclasse della musica elettronica.

Anche quest’anno infatti la line up di Hideout promette scintille: tra i primi nomi annunciati spiccano i debutti di Bicep con il loro spettacolo Chroma AV DJ, Nia Archives, blk., Hannah Laing, Oden & Fatzo (live), Sammy Virji, VTSS, Fleur Shore, Love Remain e Y U QT; tra i ritorni menzione d’obbligo per 4am Kru (live), Alan Fitzpatrick, Ben Hemsley, Eats Everything, Ewan McVicar, Flava D, Girls Don’t Sync, Gorgon City, Interplanetary Criminal, Joy Orbison, LF System, Mall Grab, Prospa, Sarah Story, Skream, Solardo, Sonny Fodera e Special Request, giusto per citarne alcuni.

Hideout da anni è uno degli appuntamenti preferiti dai clubber di tutta Europa, come si evince dalla vendita dei suoi biglietti, che vanno sempre più esauriti di anno in anno. Il modo migliore per parteciparvi consiste nel prenotare quanto prima un pacchetto comprensivo di alloggio e volo, con un deposito preliminare di 170 euro; pacchetti a tariffe decisamente agevolate, con la possibilità di rateizzazioni mensili e con altri vantaggi quali l’accesso privilegiato alle feste in barca. Un ottimo sistema per prenotare sin da adesso una vacanza insieme agli amici per la prossima estate.

Hideout è al centro della scena dei festival europei da quasi tre lustri, precursore nel rivoluzionare il clubbing croato e cresciuto di edizione in edizione anche e soprattutto perché si svolge in alcune tra le migliori location all’aperto in zona quali Papaya, Aquarius, Noa e Kalypso; tutte ubicate sulla spiaggia, con la doppia opportunità quindi di ballare sia sotto il sole sia sotto le stelle. Il tutto senza ovviamente dimenticare le correlate feste in barca ed in piscina e la possibilità di divertirsi con numerose attività diurne quali sport acquatici, momenti dedicati al relax, al buon cibo e alla scoperta del territorio.

Tutte le informazioni relative ad Hideout 2024 sul sito ufficiale del festival.