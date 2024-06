Molto più di un festival: Destination Ultra

Destination ULTRA è molto più di un festival musicale. È qualcosa di assolutamente unico, che unisce le onde cristalline del mare Adriatico, le magiche isole croate di Brač, Hvar e Vis ed i ritmi che da dieci anni ammaliano gli Ultranauti di tutto il mondo. Con i suoi dj di fama mondiale, le sue ambientazioni mozzafiato e la sua impareggiabile colonna sonora, Destination ULTRA è conosciuta come una delle più belle esperienze musicali che si possano immaginare, a maggior ragione adesso che è stata rivelata la line up di quest’anno.

Il Regatta Party è in programma lunedì 15 luglio 2024, è il vero proprio calcio d’inizio di Destination ULTRA e si svolge nel rinomato Club 585, ubicato sulla spiaggia di Zlatni rat: in console il duo olandese Lucas & Steve, noto per le hit “Summer On You”, “Up Till Dawn (On The Move)” e “Perfect”, Cats on Bricks, Vanillaz e Dadoo. Biglietti in vendita al prezzo di 39 euro.

Martedì 16 luglio è dedicato al party di Ultra Beach, in programma sull’isola di Hvar, che dura tutto il giorno e che da anni rappresenta un must per gli amanti delle feste in spiaggia. La line up di quest’anno prevede DJ Tchami, indiscutibile riferimento per quanto riguarda la future house, Sam Feldt, Jonas Blue, Goldfish e CUEBRIK. General Admission 60 euro, biglietto VIP a 150 euro.

Mercoledì 17 luglio ci si sposta a Vid, con RESISTANCE VIS, nell’esclusivo Fort George. Un autentico evento boutique, riservato ad un pubblico di non più di 2mila unità e con in console la dj e producer di Kiev Korolova, nome in costante ascesa nell’universo globale dell’elettronica, grazie a set nei quali alterna house e melodic techno e che l’hanno portata ad avere oltre 100 milioni di visualizzazioni su YouTube e 80 milioni di streaming. Biglietti in vendita al prezzo di 39 euro.

Giovedì 18 luglio si torna a Hvar per RESISTANCE, per un’esperienza simmetrica rispetto a quella di Ultra Beach, grazie alla musica di Massano e Kasia ed altri ancora, per una miscela di sonorità house, dub, techno, deep groove e funk. Meglio assicurarsi da subito i biglietti prima che vadano a ruba: 39 euro la General Admission, 99 euro l’ingresso VIP.

Tutto questo arriverà dopo la decima edizione di ULTRA Europe, in programma nel Parco Mladeži di Spalato da venerdì 12 a domenica 14 luglio con una line up composta da autentici fuoriclasse quali Armin van Buuren, Adam Beyer, Axwell, Afrojack, Alison Wonderland, Boris Brejcha, Black Tiger Sex Machine, Camelphat, Deborah De Luca, DJ Snake, Eric Prydz, Frankie Wah, Hardwell, Kasablanca, Kasia, Kapuchon, KSHMR, Martin Garrix, Maddix, Massano, Matroda, Mykris, Timmy Trumpet, Sebastian Ingrosso, Slander, Subtronics, Topic, Vintage Culture, Vini Vici e W&W. Il meglio che si possa chiedere per la decima edizione di un festival così spettacolare.

E se tutto questo non bastasse, se si desiderasse vivere un’esperienza unica durante questi sette giorni niente di meglio della Destination ULTRA yacht cruise, ideale per combinare gli splendidi scenari della Croazia e la musica di ULTRA Europe e degli eventi correlati. Un’opzione comprensiva di l’alloggio in una cabina doppia, colazione e pranzo, e biglietti VIP per tutte le feste ufficiali della decima edizione del festival ULTRA Europe e che ormai è in via di esaurimento (soltanto cinque le cabine rimaste).

I ticket TIER 3 per ULTRA Europe costano per 3 giorni 189 euro (General Admission per tre giorni), 199 (VIP giornaliero), 389 (VIP per 3 giorni). I ticket per il Fan Pit sono esauriti.

Maggiori informazioni e ticket: yacht cruise a questo link, Ultra Europe in quest’altro link.

foto di Julien Duval