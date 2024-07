Ultra Europe 2024: tutti i nomi della Phase 3

Altri sessantaquattro nomi mirabolanti si aggiungono alla line up dell’edizione 2024 di ULTRA Europe, in programma da venerdì 12 a domenica 14 luglio al Mladeži Park di Spalato. A circa tre settimane dall’inizio del festival i ticket sono quasi sold out: questa è davvero l’ultima chiamata per partecipare ad un appuntamento così totale!

Ai già annunciati Adam Beyer, Armin Van Buuren, Afrojack, Alison Wonderland, Axwell Boris Brejcha, Eric Prydz, Hardwell, Martin Garrix, Timmy Trumpet, DJ Snake e Sebastian Ingrosso, alla decima edizione di ULTRA Europe si aggiungono i nomi di altri fuoriclasse come Joris Voorn, capace come pochi di catturare gli entusiasmi del dancefloor, Miss Monique, autentica innovatrice in ambito melodic, prog e trance, la tedesca LOVRA assolutamente unica nel suo genere, il brillante duo britannico DJ Pink Panda, il tedesco Plastik Funk, Adam De Great, Javi Guzman, Wahlstedt e Block & Crown e tanti altri. A conferma della globalità di ULTRA Europe, spiccano in cartellone le star asiatiche DJ TORA, Kotoha, Yamatomaya, AOY e OAK. Questo ed altro ancora infiammerà il Main Stage, l’area Resistance ed i palchi UMF e Oasis.

I ticket TIER 3 sono quasi esauriti; ne restano ancora pochi al prezzo di 189 euro (General Admission per tre giorni). Ancora disponibili soltanto 100 biglietti VIP al presso di 389 euro. ULTRA Europe offre anche il pacchetto Destination ULTRA al presso di 369 euro, che consente l’accesso a tutti gli eventi della settimana Destination ULTRA Europe.

Informazioni e biglietti in questo link