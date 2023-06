La full line up di Gates of Agartha

Gates of Agartha è un’avventura musicale in programma a Pula e a Vinkuran in Croazia, località che uniscono passato, presente e futuro e offrono una prospettiva globale, unica, storica e culturale.

Gates of Agartha si svolge venerdì 23 e sabato 24 giugno 2023 nelle Cave Romane, con la partecipazione straordinaria di Marco Carola, Damian Lazarus, Dennis Cruz, Chris Stussy, Echonomist, Pablo Panda, The Ace Brothers e di un ospite davvero speciale, che sarà annunciato a breve.

Gates of Agartha è organizzato dallo stesso team che dà vita alla meravigliosa esperienza di Echoes from Agartha in Cappadocia (Turchia). Gates Of Agartha è il primo di una serie eventi della serie Destination, creati per esplorare località dove arte, storia, musica e cultura si incontrino.

Gates of Agartha è realizzato in collaborazione con i promoter locali BSH Events, rinomati in Croazia per l’organizzazione e la promozione di eventi non convenzionali in luoghi unici. E che cosa può esserci di più unico delle Cave Romane, utilizzate per secoli dagli antichi romani per estrarre un tipo di pietra nota come il calcare istriano, molto apprezzata per la sua qualità e per la costruzione di fondamentali edifici dell’Impero Romano, il Colosseo di Roma su tutti.

La straordinaria location di Gates of Agartha è letteralmente scavata nella roccia e sarà illuminata da una tecnologia di illuminazione all’avanguardia, oltre che accompagnata da sistemi audio di livello mondiale. 4mila persone parteciperanno alle due giornate del festival, con la possibilità di conoscere gli aspetti storici e moderni di Pula, i mercati locali, la cucina del territorio e tanto altro ancora.

La line up di Gates of Agartha propone il boss di Crosstown Rebels Damian Lazarus, il titano italiano della tech house Marco Carola, la nuova star della dutch house Chris Stussy, l’hit maker spagnolo Dennis Cruz, il pilastro greco Echonomist, oltre a Pablo Panda and The Ace Brothers.

Gates of Agartha è una magica fuga nel mondo antico accompagnata da una colonna sonora contemporanea molto attuale, oscillante tra house e techno.

Biglietti disponibili a questo link

Foto d’apertura di Julien Duval