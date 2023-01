Decibel Easter Edition al Mandela Forum

Il lungo week-end di Pasqua è all’insegna della miglior musica elettronica grazie a Decibel Presents Easter Edition, in calendario domenica 9 aprile e lunedì 10 aprile 2023 (da mezzogiorno a mezzanotte) al Mandela Forum in Piazza Enrico Berlinguer a Firenze.

Un appuntamento che pone di nuovo Firenze al centro della scena musicale internazionale, in attesa dell’edizione 2023 di Decibel Open Air, in programma sabato 9 e domenica 10 settembre al Parco delle Cascine e che l’anno scorso ha saputo portare nella capitale toscana oltre 50mila persone. il 30% delle quali provenienti dall’estero.

Domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023 Decibel Presents Easter Edition propone una serie di autentici pesi massimi della console: Marco Carola, Nina Kraviz, Loco Dice, Ilario Alicante, Deborah De Luca, Chris Liebing, Cloone, Patrick Mason, Chelina Manuhutu, Mattia Trani (live), U.R. Trax, Sara Mozzillo, The Florentian Cabaret.

Da tantissimi anni Marco Carola ha saputo costruirsi e meritarsi un ruolo fondamentale ed essenziale nel variegato universo della musica elettronica, capace come pochi altri di trasformare un club e una serata in qualcosa di definitivo. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On; dj, producer, songwriter e persino cantante, Nina Kraviz da oltre un decennio è protagonista nelle console dei più importanti club e festival dei tutto il mondo, così come la sua etichetta discografica ТРИП (da pronunciarsi trip) è una delle più seguite ed apprezzate da pubblico ed addetti ai lavori. Loco Dice ama contaminare house e techno, attingendo spesso e volentieri al suo retrogusto e alle sue radici hip-hop, così come non disdegna disimpegnarsi nel mondo della moda.

Talento precoce se ne esiste uno, Ilario Alicante è stato il più giovane artista di sempre ad esordire al festival Time Warp: rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile. New entry lo scorso anno nella Top 100 DJs Poll di DJ Mag, Deborah De Luca è on stage e in console nei migliori festival e nei migliori club mondiali; Nei suoi set unisce hard techno, grooves minimal e passaggi sonori melodici. In quasi trent’anni il percorso di Chris Liebing ha preso una direzione imprevedibile ma paradossalmente comune a tanti dj, passando attraverso esperienze quali la gestione di un club e il sano apprendistato in una casa discografica. Il suo ultimo album è uscito per Mute Records (Depeche Mode e tantissimo altro).

Sin dal suo debutto con elrow Music nel 2017, il dj e producer britannico Cloonee si è subito imposto come uno dei migliori interpreti della tech house, inanellando una serie di produzioni per etichette discografiche di riferimento quali Sola dei Solardo e Repopulate Mars di Lee Foss. Patrick Mason incarna alla perfezione il nuovo spirito dell’underground berlinese, formatosi al Panorama Bar di Berlino per poi essere declinato nei club di riferimento di tutto il mondo: i suoi set miscelano house e techno come pochi altri al mondo. Originaria di Amsterdam, residente a Ibiza, Chelina Manuhutu suona da anni in party itineranti come elrow e nei festival più importanti di musica elettronica quali Ultra e Tomorrowland; Mattia Trani è uno dei dj italiani sempre più al centro di tante attenzioni internazionali, capace di guadagnarsi sin da giovanissimo il rispetto di icone quali Jeff Mills e Underground Resistance.

Decibel Presents Easter Edition è una produzione Decibel Eventi, Nautilus Event, Vivo Concerti.

www.decibel.world

Foto d’apertura crediti Elephant Studio