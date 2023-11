Monsterland 2023: un’edizione da record

Un’edizione 2023 da record per Monsterland Halloween Festival, andato in scena martedì 31 ottobre a Ferrara Fiere Congressi: 25mila presenze, un pubblico proveniente da tutta Italia e dall’estero, si sono dati appuntamento a Monsterland, per quello che ogni anno si conferma uno dei festival di Halloween più importanti d’Europa.

Monsterland ha accolto il suo pubblico in un’area di oltre 30mila metri quadrati, con i sette stage Horror Warehouse, Apocalypse, Psycopath, The Witch Forest, Radio 105, Adrenalin, Air Ballon, ai quali si è aggiunto il Toilet Stage, quest’ultimo un vero e proprio dancefloor nei bagni con console dedicata e aree dedicate a luna park, food, zone per trucco e parrucco e persino una mongolfiera. Un vero e proprio parco dei divertimenti.

Alla musica di Monsterland hanno provveduto da par loro Guè, Salmo, Sfera Ebbasta (in ordine di apparizione) con le loro hit ritmate e cantate senza mai fermarsi dal pubblico presente, gli alfieri della techno Adiel, Ben Klock e Nina Kraviz (sempre in ordine di apparizione), una volta di più in grado di dimostrare perché siano sempre più protagonisti nei club e nei festival di tutto il mondo, così come la musica di un’altra superstar come Marco Carola è stata all’altezza delle aspettative. Ha fatto la differenza anche il doppio dj set di Padre Guilherme, che, dopo aver fatto ballare lo scorso agosto a Lisbona i partecipanti alla Giornata Mondiale della Gioventù, è stato capace di fare altrettanto a Monsterland, a dimostrazione che la musica elettronica è davvero un linguaggio universale, in grado di unire i giovani in maniera assolutamente unica e inclusiva.

Monsterland si è infine confermato un ottimo volano per l’economia e per il turismo del territorio, creando un indotto rilevante per le strutture ricettive della città di Ferrara: un sincero plauso in merito va fatto all’Amministrazione Comunale, che dal 2019 ha accolto il festival di Halloween per antonomasia, svoltosi anche quest’anno in piena sicurezza grazie alla collaborazione con Prefettura e Questura.

Monsterland Halloween Festival è stato organizzato da Unconventional Events & Madam Butterfly, con il patrocinio del Comune di Ferrara. Radio 105 è stata media partner ufficiale dell’evento.

https://monsterland.it

foto di Elephant Studio