Family Piknik: gran finale con Solomun

Dal 2021 il festival francese Family Piknik ha sempre e soltanto organizzato grandi eventi per salutare l’estate e anche quest’anno non fa eccezione. Sabato 7 ottobre 2023 questo specialissimo closing vedrà infatti protagonista nientemeno che Solomun all’Arènes di Béziers, comune occitano ubicato nel Sud della Francia.

Dopo Boris Brejcha nel 2021 e Paul Kalkbrenner lo scorso anno con più di 8mila presenze, quest’anno tocca a Solomun il ruolo di headliner per questo autentico gran finale dell’estate di Family Piknik. Il legame di Solomun con Family Piknik è di lunga data: è iniziato nel 2015 con un b2b con gli Adriatique e quest’anno vi torna per la prima volta nel 2019.

Da oltre 15 anni il dj e producer Solomun è un riferimento assoluto per il suo sound e per le sue selezioni musicali. Il suo party Solomun+1 al Pacha è da sempre un must dell’estate ibizenca, come i suoi set in festival quali Coachella, Exit e Time Warp e nei club di tutto il mondo, da Los Angeles a Shangai. Altrettanto notevoli i suoi remix per Depeche Mode, Leonard Cohen e Nina Kraviz e il suo ultimo album “Nobody Is Not Loved”, uscito nel 2012 e al quale ha collaborato tra gli altri Jamie Foxx.

Il festival Family Piknik si svolgerà sabato 5 e domenica 6 agosto a Frontignan, sempre nel Sud della Francia: Carl Cox (Hybrid Live), Adam Beyer, Ben Böhmer, ANNA, Margaret Dygas, Josh Wink, Raresh, Patrice Bäumel, Fumiya Tanaka e tINI b2b Anthea alcuni degli artisti in line up. Una line up autenticamente stellare.

Le registrazioni per le prevendite per il closing del 7 ottobre sono aperte sino a mercoledì 31 maggio a questo link.