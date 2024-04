Gli headliner e party OFF di MOGA Caparica

Sempre più alto il livello del festival MOGA Caparica, che torna sulla splendida costa del Portogallo da mercoledì 29 maggio a domenica 2 giugno 2024 ed ha appena rivelato la seconda ondata dei suoi artisti e gli headliner dei suoi eventi OFF.

I nomi in cartellone a MOGA Caparica? Artisti del calibro di Acid Arab (DJ set), Adassiya (live), Agoria, Francis Mercier, Mâhoud (live), Lee Burridge, Romain FX (live), Rui Vargas, To Ricciardi, Zengxrl ed altri ancora, nomi che ai aggiungono ai già annunciati Acid Pauli, Dekmantel Soundsystem, Dixon, Jan Blomqvist (Live), Luca Saporito (Audiofly), Mr. ID, Pachanga Boys, Satori, Xinobi, Desiree, giusto per nominarne alcuni.

MOGA Caparica è cresciuto di edizione in edizione. Quest’anno un ulteriore salto di qualità: un vero e proprio festival in spiaggia in una location unica e tre palchi, mantenendo allo stesso tempo la sua dimensione elegante ed ovattata di un boutique festival, un appuntamento ideale per i veri amanti della musica elettronica provenienti da tutto il mondo, pronti a godersi le emozioni e le vibrazioni che soltanto un festival che si affaccia sull’Atlantico può regalare.

In questa edizione MOGA Caparica offre un mix di talenti locali ed internazionali, feste in spiaggia e in barca, per un mix di musica che alternerà house, techno, musica elettronica melodica, funk, soul e tanto altro ancora, il tutto impreziosito da la possibilità di degustare il miglior cibo del territorio e di vivere altre esperienze culturali e turistiche. Altra preziosa novità di quest’anno, i sei party OFF che proporranno durante i primi due giorni del festival una festa in barca, in tre spiagge diverse e si svolgeranno in località quali Lorosae, Azul Dr Bernard e Buya Beach in Costa da Caparica.

L’elegante bar sulla spiaggia Lorosae ospiterà un party sia mercoledì 29 sia giovedì 30 maggio, in collaborazione con Amor Records, un negozio di dischi punto di riferimento e ideale partner per consentire ai partecipanti un’esperienza immersiva nelle sonorità portoghese. Negli stessi giorni i festeggiamenti proseguiranno all’Azul Dr. Bernard, a pochi minuti dall’evento pomeridiano, con una line globale e trasversale: mercoledì in console Polocorp e giovedì DJ Vibe, quest’ultimo talento portoghese noto in tutto il mondo. Imperdibile infine l’ormai tradizionale boat party sul fiume Tejo, con la colonna sonora del party assicurata dall’etichetta discografica portoghese Faina Music.

MOGA Caparica offrirà come sempre una serie di contenuti extramusicali, autentici omaggi al territorio ospitante: in programma una batucada, lezioni gratuite di yoga e surf, dibattiti su musica e tecnologia, mostre e tanto altro.

Per ulteriori informazioni ed acquistare biglietti: www.mogafestival.com