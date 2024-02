MOGA Festival rivela i suoi primi headliner

MOGA Festival è fiero di annunciare i primi nomi della prossima edizione in programma a Caparica, in Portogallo, da mercoledì 29 a domenica 2 giugno 2024. La lineup di quest’anno si prospetta di altissimo livello, MOGA sarà un festival in spiaggia con tre palchi e una serie di beach party spalmati in diverse location.

Acid Pauli, Dekmantel Soundsystem, Dixon, Jan Blomqvist (Live), Luca Saporito (Audiofly), Mr. ID, Pachanga Boys, Satori, Xinobi & Desiree i primi nomi annunciati da MOGA Festival.

MOGA Festival è nato in origine ad Essaouira (Marocco) nel 2016; dopo tre edizioni nordafricane, nel 2021 si è svolto per la prima volta a Caparica (Portogallo) terra gemella di Essaouira, ubicata a soli 20 chilometri da Lisbona. MOGA è un autentico boutique festival, ideale per gli amanti della musica di qualità ed unire un pubblico proveniente da tutto il mondo.

La novità principale di MOGA di quest’anno è l’unione di Waikiki e Borda d’Agua, due iconici beach club a Praia de Morena, che diventeranno un’unica apposita location per il festival, in modo da creare un ambiente autenticamente coeso e che permetta ai suoi partecipanti di vivere al meglio l’esperienza del festival dal punto di vista musicale, turistico, culturale ed enogastronomico. Senza ovviamente dimenticare gli afterparty a supporto. Un deciso salto di qualità per rendere MOGA un’esperienza unica nel suo genere.

Tutto questo trova puntuale conferma nella qualità della lineup dell’edizione di quest’anno di MOGA: un mix di nomi affermati e talenti emergenti all’insegna dell’eclettismo, come si evince dall’annuncio della Phase One, annuncio al quale ne seguiranno altri, comprensivi anche del suo programma OFF, ovvero le feste in programma il 29 ed il 30 maggio.

Sussistono davvero tutti i presupposti affinché questa edizione di MOGA diventi la migliore di sempre.

I biglietti early bird sono già disponibili sul sito ufficiale del festival: meglio non attardarsi troppo nell’acquistarli.

foto di Ines Machado