Echoes from Agartha 2023: ecco la line up

Echoes From Agartha è uno dei più raffinati ed atipici mix di musica, arte e turismo che ci siano al mondo. Si svolge da mercoledì 26 a domenica 31 luglio 2023 nell’affascinante Cappadocia, nel cuore dell’Anatolia, in Turchia. Quest’anno Echoes From Agartha vedrà protagonisti Bedouin, Blond:ish, Dixon, Keinemusik, Echonomist, Guy J, Parallelle, Caleesi & Sarah Kreis, Savage & She, Mercan Dede & Secret Tribe (Live), Murat Uncuoglu e tanti altri ancora.

Echoes From Agartha si svolge in diverse location, tutte uniche e assolutamente magiche. Qualche esempio? Zion, ispirato alla saga di Matrix e situato in un canyon ristretto, con alte pareti rocciose che abbracciano la pista da ballo, creando l’illusione ottica e sonora di trovarsi in una grotta. IO, una valle circondata da antiche grotte e da proverbiali camini delle fate risalenti al IV secolo, lo Yunak Evleri, ubicato su un rooftop e che ospita uno speciale party al tramonto circondato da varie grotte. La novità di quest’anno ad Echoes From Agartha è rappresentata dal Saruhan Caravansary, spettacolo del venerdì in uno storico caravanserraglio, risalente all’Impero Selgiuchide, dove i viaggiatori potevano riposare e riprendersi dalle faticose giornate di viaggio. In programma anche un after party per 1200 persone a Karakus, una vasta grotta antica – dopo gli eventi a Zion – e un cocktail extra di benvenuto all’Argos Hotel.

In un contesto del genere la musica non può che essere di altissimo livello, con il meglio dell’elettronica mondiale, quella più elegante, quella più ricercata. In cartellone alcuni tra i nomi più rispettati del settore, con party a cura dei fondatori del festival Saga e dei referenti di Human By Default, l’etichetta discografica dei Bedouin, l’eclettica Blond: ish, il fondatore di Innervisions Dixon, i sempre scintillanti Keinemusik, lo stiloso greco Echonomist, l’innovatore Guy J, l’acclamato duo Parallelle e altri artisti del calibro di Caleesi & Sarah Kreis, Savage & She, Mercan Dede & Secret Tribe (Live), Murat Uncuoglu, Erdi Irmak, Borak, Cihangir Cinar, Eda, Ezgi, Zoe Dona, The Ace Brothers e tanti altri ancora.

Echoes from Agartha non è soltanto musica: è un’esperienza globale, a 360°, ricchissima di cultura, tradizioni locali e cucina del territorio; durante il festival sarà possibile organizzare passeggiate a cavallo, visite a musei all’aperto, cene di livello, visitare laboratori d’arte tradizionale turca, esplorazione di grotte e giri in mongolfiera. Una serie di privilegi per monti ma non per tutti, perché ad Echoes from Agartha i posti disponibili non sono mai eccessivi, per mantenere intatta la sua atmosfera intima e speciale.

Echoes from Agartha è un’esperienza da sogno, un mix di musica, cultura ed esplorazioni: un’opportunità unica nella vita di recarsi in questa regione storica, con una colonna sonora che non potrebbe essere migliore.

www.echoesfromagartha.com