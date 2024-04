A Bellinzona The Castle Day Time Festival 

Musica, storia, architettura, cultura e intrattenimento sabato 22 giugno 2024 a Castel Grande, Bellinzona, grazie al festival The Castle, che propone la musica di Marco Carola, PAWSA, Da Vid e tanti altri.

The Castle unisce il meglio della musica elettronica ad un sito come Castel Grande, riconosciuto patrimonio dell’UNESCO nel 2000 insieme agli altri castelli di Bellinzona, merito di una storia che risale alla età romana, di un esempio significativo di architettura militare medievale, così come da anni ospita eventi culturali, mostre d’arte, concerti e altre attività che attirano visitatori da tutto il mondo.

Sabato 22 giugno 2024 la line up di The Castle presenta i djs Marco Carola, PAWSA, Da Vid, Kenny Ground, Super Natural, Natan Ant, Andy Cocca, ND/A, Luca Magenta ed altri artisti che saranno annunciati successivamente.

Se nella musica elettronica come nello sport si concepissero gli All Stars Team, Marco Carola avrebbe un posto assicurato. Sin dagli anni novanta Marco Carola è al centro della scena clubbing e festival, non soltanto grazie alla sua serata Music On, nata nel 2012, in scena ogni venerdì ad Ibiza e sempre più un riferimento mondiale, basti pensare alla due giorni che si svolge ogni anno a maggio ad Amsterdam ed è sempre sold out, per tacere delle sue maratone.

Lo stile di PAWSA è davvero inconfondibile: una tech house fantasiosa, contaminata da richiami old-school; i suoi set sanno spaziare con naturalezza tra generi, decenni e contesti differenti. Co-fondatore della etichetta Solid Grooves Records insieme a Michael Bibi, nel 2021 PAWSA è entrato nella classifica Alternative Top 100 DJs della rivista DJ Mag; sempre nello stesso anno si è aggiudicato i Best Of British Awards: negli ultimi due anni pochi dj sono cresciuti quanto lui.

Da Vid si è formato artisticamente in Romagna, una terra che come poche altre ha saputo dare così tanto al clubbing italiano e internazionale: i suoi set al Classic Club di Rimini lo hanno formato e indirizzato verso un percorso che lo ha visto già più volte protagonista al Cocoricò di Riccione, al Social Music City di Milano, allo Space di Ibiza e in diversi festival.

The Castle è un one-day festival e fa parte della rassegna estiva Festival Castle On Air organizzata da GC Events.

sito internet: https://the-castle.ch

prevendite a questo link

General admission: 59.90 CHF, biglietto VIP 129.90 CHF. Il biglietto VIP include accesso privilegiato tramite lift dedicato da Piazza del Sole, area riservata, bar dedicato e free drink; possibilità prenotazione tavoli a info@gcevents.ch