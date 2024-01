Line up migliore di sempre per Time Warp 2024

Venerdì 5 e sabato 6 aprile 2024 il festival Time Warp festeggerà il suo 30esimo anniversario nella sua tradizione sede, il Mainmarkt di Mannheim, in Germania. Venerdì 5 previsti tre palchi, 11 ore di musica e 19 artisti; sabato 6 in programma 6 palchi, 19 ore di musica e 39 artisti.

Per una ricorrenza così speciale, Time Warp ha pensato ad un programma straordinario, il modo migliore per celebrare una storia unica nel suo genere, grazie ad una line up ricchissima, uno nuovo design per i suoi palchi e tante, tantissime altre sorprese.

Time Warp 2024 proporrà una serie di b2b quali VTSS b2b Anetha e Dax J b2b SPFDJ, così come non mancheranno gli autorevoli ritorni di autorità quali Adam Beyer, Joseph Capriati, PAN-POT, Karotte, Sven Väth, Nina Kraviz, Marco Carola e Richie Hawtin, insieme ad artisti in costante crescita quali Clara Cuvé, Indira Paganotto, I Hate Models, Kobosil e Mochakk, così come sono previsti i ritorni di Speedy J e Laurent Garnier, che suonarono nel 1994 alla prima edizione di Time Warp.

L’edizione 2024 di Time Warp porterà gli standard di questo festival ad un livello unico, mai raggiunto prima. Cosmopop, il team di produzione di Time Warp alza ogni volta l’asticella, combinando nel migliore dei modi musica, luci, video, design ed arti vari, dando vita un’esperienza immersiva incredibile, come un incantesimo nel quale è meraviglioso perdersi.

Ogni area, ogni palco, ogni dancefloor di Time Warp sono iconici: una realtà che i clubber di tutto il mondo conoscono molto bene, grazie anche alle altre edizioni internazionali a San Paolo, a New York e a Madrid, dove Time Warp approderà per la prima volta nel 2024.

Ovviamente l’edizione di Mannheim di Time Warp resta la principale, capace di radunare un pubblico proveniente da 170 nazioni diverse, rendendo così per un intero fine settimana una città ubicata nella Germania Sud Occidentale la capitale mondiale della musica elettronica: grazie a Time Warp la sua sede Maimarkthalle è diventata un luogo di culto e la città di Mannheim ha ricevuto dall’UNESCO il titolo di City of Music.

Time Warp debuttò il 26 novembre 1994 presso la Walzmühle di Ludwigshafen am Rhein, con 2mila partecipanti, con il set di Robert Armani e Laurent Garnier. “Time Warp is based on making people dance” ha dichiarato Garnier in occasione del 20esimo anniversario del festival tedesco, dove tornerà come accennato al festival tedesco per il suo 30esimo anniversario.

Parole sempre attuali, come quelle del suo fondatore Steffen Charles: “Time Warp shouldn’t be a rave in the traditional sense, rather a party like a large-scale club”. Una line up particolarmente curata, una location scelta con attenzione e il meglio per quanto riguarda audio, visual, design e tanto altro rendono Time Warp qualcosa di unico, davvero il meglio che la musica elettronica possa offrire.

“Negli anni 2000 il pubblico di Time Warp è cresciuto costantemente e dal 2008 è sempre sold out” ricorda il responsabile marketing Robin Ebinger, che si è unito al team di Time Warp alla fine degli anni ’90.

Biglietti e tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.time-warp.de. Come sempre, meglio acquistare i propri biglietti prima possibile, Time Warp è sempre sold out molte settimane prima del suo svolgimento.

Time Warp, 30esimo anniversario: davvero un’edizione da non perdere.

www.time-warp.de