La programmazione giornaliera di Terminal V

Manca poco più di un mese al debutto in Croazia di Terminal V, il festival techno più famoso di tutto il Regno Unito. Da giovedì 18 a lunedì 22 luglio 2024, Terminal V la farà da padrone con il suo repertorio techno a 360° nello splendido Garden Resort di Tisno con dj set di giorno, di notte, all’aria aperta, sulle barche sulle spiagge: adesso è il momento di conoscerne la programmazione giornaliera.

Terminal V, insignito nel 2023 quale miglior festival britannico ai Best of British di DJ Mag, è da anni un appuntamento imperdibile in Scozia, rinomato per offrire una qualità produttiva e sonora di altissimo livello e una line up che affronta la techno in ogni sua dimensione.

Ora tutto questo si trasferisce a luglio in Croazia, nel Garden Resort di Tisno, un rifugio naturale caratterizzato da un’ampia baia, baciata dall’Adriatico e dove ballare sia sotto il sole sia sotto le stelle scintillanti in una serie di locali diversi, per tacere delle feste in barca e degli afterparty.

Terminal V si svolgera nel Barbarella’s, club da sempre presente nella Top 100 Clubs di DJ Mag, nel più intimo Olive Grove, nel rinomato Main Stage e nell’elegante Beach Stage, con club e boat party e diversi partner quali abstract, Face 2 Face by 240, Free From Sleep, Hard Beats, Index, Music Reactions, Mutate, Roots, Resonance, Tribes e Underground DOD, il tutto per una visione globale della techno senza eguali.

Terminal V significa techno in tutte le sue sfumature: hard, deep, raw, industrial, dark, senza trascurare sconfinamenti nella trance e nei suoni rave del passato, grazie alla presenza di una serie dj di livello mondiale.

La programmazione di Terminal V prevede Azyr, DJ Gigola, DJ Jock, Dominique, Dyen, Eargasm God, Horsegirl, JKS, Lucia Lu Mcr-T, Nastia, Rene Wise, Rar, Sikoti the Muffin Man (giovedì), Adiel, Aida Arko, Aisha, Charlie Sparks, Elli Acula, Fjaak, François X, Justin Jay, KI/KI, Mall Grab, Parfait, Serafina, Tommy Holohan, X-Coast e Wilderich (venerdì), Anima, Cera Khin, DJ Jock, Funk Assault, Funk Tribu, Gnro Gumja, Imogen, Insolate, Juicy Romance, Kettama, LB aka Labat Matan, ОТТО, Pusmus, Radios, Raven, SNTS ed altri ancora (sabato), Alt 8, Bad Boombox, Caravel, Courtesy, Fka.m4a, Franck, Frazier, Julian Muller, Klangkuenstler, Kobosil, Korse, Laure Croft, Luca Agnelli, MRD, OTTA, SHDW ed altri ancora (domenica); Alt 8 plus Callush, Caravel, Clemente Loffredo, DJ Fuck Off, Faster Horses, Hannah Laing, Kander, Malugi, Narciss, Novah, Rebekah, SDN e Yasmin Gardezi (lunedì).

Sussistono tutte le premesse affinché Terminal V sia un’esperienza a tutta techno davvero unica e mai vista e sentita prima in Croazia. Meglio non perdere altro tempo ed assicurarsi da subito il proprio biglietto acquistandolo sul sito di Terminal V.