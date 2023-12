La line up completa di SXM Festival

Cassy, DJ Three, Culoe de Song, Konstantine Sibold, Manda Moor, Mason Collective, Oxia, Robag Wruhme, Vintage Culture, Wally Lopez: sono soltanto alcuni dei principali artisti appena annunciati per prossima edizione di SXM Festival, in programma nell’isola caraibica di Saint Martin da lunedì 11 a lunedì 18 marzo 2024. Nomi che si aggiungono a quelli già rivelati in precedenza e che completano la line up, ovvero Adam Ten, AJ Christou, Anja Schneider, Chus, Dana Ruh (live), Doc Martin, Eli & Fur, Fleur Shore, Harry Romero, Ilario Alicante, Kevin Saunderson, Loco Dice, Robag Wruhme, Roy Rosenfeld, Shimza e Tiefschwarz, giusto per citarne alcuni.

SXM Festival è qualcosa di davvero unico e speciale, che unisce come pochi altri festival al mondo musica, arte, cultura, buon cibo e l’opportunità di una vacanza tropicale. A Saint Martin a metà marzo si alterneranno pesi massimi della console a talenti emergenti in una serie di location da sogno quali spiagge, dancefloor nella foresta pluviale, ville eleganti, barche e beach club: un programma fittissimo e pieno di alternative, dal tramonto all’alba e viceversa.

“Ci stiamo preparando per portare SMX Festival ad un livello mai visto prima – spiega Julian Prince, uno degli organizzatori – tante le sorprese che abbiamo in serbo per la nostra settima edizione, anche perché 7 è un numero speciale che ha in sé qualcosa di davvero magico.

SXM Festival si svolge in location davvero uniche, con tante novità rispetto alle passate edizioni. Qualche esempio? Bamboo House, un mulino restaurato del XIX secolo a Cole Bay con vista su Simpson Bay e relativi tramonti da sogno; Moonbar una grande discoteca all’aperto nel cuore di Maho, dove si incontrano passato, presente e futuro; Kalatua Beach, ristorante e lounge bar sulla spiaggia di Mullet Bay, dove trascorrere l’intera giornata festeggiando e rilassandosi in riva al mare, gustando la cucina del territorio e praticando sport acquatici; Lotus Nightclub, votato il miglior club dell’isola negli ultimi cinque anni, vero ritrovo underground dell’isola e il beach club Rainbow Cafe, in pieno stile Saint Tropez, con il suo rooftop dove fare festa con una vista mozzafiato su Grand Case.

A queste location si aggiungono i grandi classici di SXM Festival: Boho Beach, il main stage Arc che si affaccia sull’Oceano e Panorama, ubicato sulla montagna più alta di Saint Martin e che offre una visuale a 360 gradi, senza dimenticare i party satellite sulle barche e nelle ville.

SMX Festival offre due pacchetti, entrambi di 3 o 7 giorni. EPIC Experience include l’ingresso a tutti gli eventi principali ed EPIC Premium, che offre tutto quanto offre l’Experience, oltre all’accesso all’esclusivo Villa Party, un accesso prioritario agli eventi satellite e ai tavoli riservati, facilities per quanto riguardi i parcheggi, bar, zone riservate e tanto altro ancora. Ulteriori benefit vengono riservati dal pacchetto SXM Festival Villa Collection, quali trasferimenti privati dall’aeroporto, regali di benvenuti, accessi all’area parcheggio Ultra VIP ad Happy Bay ed un servizio concierge dedicato.

Biglietti per SXM Festival disponibili a questo link

foto di off brand project