I pesi massimi dell’elettronica on stage a Ferrara

L’estate 2022 è l’estate della rinascita: in quanto tale deve saper unire storia e innovazione, tradizione e avanguardia. Tutto questo avviene a Ferrara, grazie a location uniche come il Sottomura e Piazza Trento Trieste e ad autentici pesi massimi della musica elettronica: Marco Carola, Ilario Alicante, Loco Dice e Solomun. Un’unione perfetta, per quelli che si profilano come alcuni tra gli eventi più attesi dell’estate 2022, non soltanto in ambito elettronico, non soltanto in ambito musicale.

Domenica 29 maggio 2022 (dalle ore 15.30): Sottomura Open Air con Marco Carola, Leon, Alessandro De Tuglie b2b Da Vid, I.G.N.A., Barbuti. Sin dagli anni novanta Marco Carola ha saputo costruirsi e meritarsi un ruolo fondamentale ed essenziale nel variegato universo del clubbing e non soltanto, capace come pochi altri di trasformare un club e una serata in qualcosa di definitivo. Basti pensare alla sua one-night ibizenca Music On, nata nel 2012 e divenuta in breve tempo un must assoluto, sia come serata sia come festival, per tacere delle sue proverbiali maratone musicali. Sottomura Open Air si svolge nell’area verde che si estende in tutto il sottomura della fortificazioni borsiane e che durante il periodo estivo diventa un punto di ritrovo unico per chi voglia trascorrere giornate all’aria aperta all’insegna – anche – della buona musica.

Ticket in vendita a questo link

Domenica 12 giugno 2022 (dalle ore 15.30): Sottomura Open Air con Loco Dice, Ilario Alicante, Dj Skizzo, Nik Giovannelli, Riccardo Pedrini. Sempre ai vertici degli indici di gradimento di pubblico e addetti ai lavori, Loco Dice ama contaminare house e techno, attingendo spesso e volentieri al suo retrogusto e alle sue radici hip-hop, così come non disdegna disimpegnarsi nel mondo della moda; l’eclettismo di Yassine Ben Achour, in arte Loco Dice, ha pochi eguali al mondo. Talento precoce se ne esiste uno, Ilario Alicante è stato il più giovane artista di sempre ad esordire al festival tedesco Time Warp: rivelatosi nel 2008 alla community mondiale dell’elettronica con il brano “Vacaciones En Chile”, Alicante è arrivato prestissimo a suonare nei migliori club e festival mondiali.

Ticket in vendita a questo link

Sabato 25 giugno 2022 (dalle ore 19), piazza Trento e Trieste: Solomun (Ferrara Summer Festival). Una piazza medioevale unica nel suo genere per lignaggio ed eleganza che eccezionalmente si concede ad un dj e produttore da anni idolatrato per carisma, per le selezioni musicali e per la costante ricerca del suono che ancora non esiste e che il pubblico non sa ancora di volere. Sabato 25 giugno 2022 L’antica Piazza delle Erbe e la sua storia plurisecolare accolgono il set di Solomun, da diversi anni un riferimento assoluto nel djing e nella musica elettronica, grazie alle sue produzioni e ai suoi remix per Depeche Mode, Leonard Cohen e Nina Kraviz, alle sue serate al Pacha di Ibiza e ai suoi set in festival quali Coachella, Tomorrowland e Time Warp. Una combinazione perfetta, un appuntamento raro, di quelli che talvolta si celebrano all’estero e che sabato 25 giugno finalmente si possono celebrare anche in Italia.

ticket in vendita a questo link

Le tre date ferraresi sono organizzate da Unconventional Events, Madame Butterfly, Ubcode e The Temple.

Domenica 29 maggio 2022

Sottomura Open Air con Marco Carola

Domenica 12 giugno 2022

Sottomura Open Air con Ilario Alicante e Loco Dice

Sabato 25 giugno 2022

Piazza Trento e Trieste con Solomun